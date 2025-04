Ex-Millionär Sebastian Klein: Warum der „Blinkist“-Gründer sein Vermögen verschenkte

In Ihrem Buch „Toxisch reich“ beleuchten Sie die Schattenseiten von Reichtum und Kapitalismus. Was hat Sie persönlich dazu bewegt, 90 % Ihres Vermögens abzugeben? Und was genau haben Sie damit gemacht?

Was mich dazu bewegt hat, waren zwei Dinge: Einmal habe ich an mir selbst beobachtet, was es mit mir gemacht hat, immer reicher zu werden. Ich hatte das Gefühl, ich komme aus einem „Genug“ in ein „Zuviel“, und ich fand nicht gut, was das mit mir gemacht hat. Beispielsweise habe ich dann immer mehr angefangen, über Geld nachzudenken, mich zu fragen, wie ich es weiter mehren kann. Und ich habe mich mehr mit meinem Vermögen identifiziert, was mir den Blick auf Dinge versperrt hat, die wichtig sind im Leben. Gleichzeitig habe ich angefangen, mich mit der zunehmend extremen Ungleichheit in Ländern wie Deutschland und Österreich zu befassen. Ich habe die Bücher des Ökonomen Thomas Piketty gelesen und hatte den Eindruck, dass Ungleichheit und der damit verbundene extreme Reichtum ein riesiges und unterschätztes Problem in unseren Gesellschaften ist. Irgendwann wurde mir klar: Ich bin ja Teil dieses Problems. Um stattdessen Teil der Lösung zu sein, habe ich dann 90% meines Vermögens dauerhaft in eine gemeinnützige Organisation eingebracht. Nun arbeite ich mit einem Team daran, wie sich das Geld möglichst positiv für Gesellschaft und Demokratie einsetzen lässt. Beispielsweise haben wir letztes Jahr gemeinsam mit einigen Stiftungen den „Media Forward Fund“ gegründet, der in Deutschland, Österreich und Schweiz Mediengründungen finanziell fördert. Mit dem Ziel, die journalistischen Medien und damit die Demokratie zu stärken.

Ist es überhaupt möglich, Wohlstand auf eine ethisch vertretbare und nachhaltige Weise aufzubauen? Mit „ehrlicher Arbeit“, so heißt es in Österreich immer, baut man sich schließlich keinen Wohlstand auf – oder zumindest kein Vermögen im weiteren Sinne …

Natürlich kann man auch mit ehrlicher Arbeit Ersparnisse aufbauen. Wenn man dabei wirklich ethisch vorgeht und weder Mensch noch Natur ausbeuten will, dann wird man es aber ziemlich sicher nicht zum einem großen Vermögen bringen. Die meisten Vermögen heute stammen ja aus Erbschaft, d.h. sie basieren auf Arbeit, die Menschen in der Vergangenheit geleistet haben. Wenn einzelne diese Vermögen dann komplett für sich beanspruchen, ist das natürlich immer eine Aneignung. Denn die Leistung, die zu einem großen Vermögen geführt hat, haben ja sehr viele Menschen erbracht. Genau so ist natürlich auch der „self-made man“ eine Illusion: Man braucht immer andere, um irgendwas zu schaffen. Bei mir und meinen Gründungen ist es nicht anders gewesen. Daran haben immer sehr viele Menschen mitgearbeitet, und die, die am meisten dran verdient haben, war nicht unbedingt die, die am meisten geleistet haben.