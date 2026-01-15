Die Jäger des verborgenen Schatzes von René Benko

In der Klage wird insbesondere hervorgehoben, dass in den Wochen nach dem Zusammenbruch der Signa-Gruppe mehrere auffällige Zahlungen durch die Liechtensteiner Stiftung erfolgt sein sollen. So wird darin unter anderem detailliert angeführt, dass die Ingbe-Stiftung am 18.01.2024 rund zehn Millionen Euro an die österreichische Laura Privatstiftung überwiesen habe. Die Zahlung sei über ein Treuhandkonto einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei erfolgt, auf dem sich zuvor etwa 28 Millionen Euro aus dem Verkauf der Signa-Immobilie „Graben 19“ befunden hätten. Kurioses Detail: Als Zweck der Überweisung sei der Kaufpreis für ein Kunstwerk – konkret „Basquiat – Self Portrait“ – angegeben worden. Das Bild war zuvor im Bestand einer Tochtergesellschaft der Laura Privatstiftung.

Noch eine weitere Zahlung wird in der Klage erwähnt: Am 04.03.2024 sollen von dem Treuhandkonto der Wiener Rechtsanwaltskanzlei rund 9,34 Millionen Euro an einen Notar mit dem Verwendungszweck „AMERIA INVEST AG – Teilrückzahlung“ geflossen sein, obwohl bereits

ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen René Benko anhängig war. Nur wenige Zeit später, am 07.03.2024, habe die Ingbe-Stiftung zudem versucht, 2,5 Millionen Euro an die der Arual Stiftung zuzurechnende luxemburgische LANDGRAF S.A. zu überweisen, was jedoch nicht durchgeführt wurde. Einige Wochen später, am 21.05.2024, sei schließlich das auf dem Treuhandkonto verbliebene Geld durch das Landesgericht für Strafsachen Wien beschlagnahmt worden.