René Benko: Die letzten Stunden in Freiheit

In der vorletzten Nacht vor seiner Festnahme lud Benko einen österreichischen Finanzmanager in sein Chalet N ein: Robert Schimanko, einen Österreicher, der vorwiegend von der Schweiz aus agiert und seit dem 18. November 2024 als Stiftungsrat in der Ingbe Stiftung tätig ist. Was Benko zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Die Kriminalisten der Soko Signa waren ihm längst auf den Fersen. Bereits in den Monaten zuvor wurden Telefone abgehört, und am 23. Jänner um 8:30 Uhr erfolgte schließlich der Zugriff – Festnahme wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr.

In der Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wien-Josefstadt bestritt Benko in einer Einvernahme, den neuen Vorstandschef der Laura Stiftung, Thomas Limberger, überhaupt zu kennen. Zudem erklärte er, dass „es sich beim jetzigen dreiköpfigen Stiftungsvorstand um keine Bekannten von ihm handle und es ausgeschlossen sei, dass er irgendwelche Einflussnahmen vornehmen könne“. Tatsächlich handelt es sich bei Limberger um einen Finanzmanager, in dessen Unternehmen – laut Website – auch der Ingbe-Stiftungsrat Robert Schimanko tätig ist. Eine weitere Verbindung führt über Christoph Jauschnegg, Benkos langjährigen Privatjet-Piloten, der in der Laura Stiftung eine aktive Rolle spielt – unter anderem als Geschäftsführer jener Tochterfirma, in der Benko bis zu seiner Festnahme angestellt war.