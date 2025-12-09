Nathalie Benko – Die Mitangeklagte

Während sich rund um das „Goldene Dachl“ in der Innsbrucker Altstadt der Duft von Glühwein in den Gassen hält und die weihnachtlichen Lichterketten in der Dämmerung aufleuchten, rückt nur wenige Gehminuten entfernt ein anderer Schauplatz bald wieder in das Licht der Öffentlichkeit. In der Maximilianstraße steht ein massiver Bau aus grauem Beton, kantig und nüchtern. Das Landesgericht. Der Kontrast könnte besonders in der Weihnachtszeit kaum größer sein.

Hier geht es in die nächste Runde. Zumindest für René Benko. Auf der Anklagebank neben ihm wird seine Frau Platz nehmen müssen. Während Nathalie Benko von der Hungerburg hinunter in die Stadt gondelt, wird ihr Mann René – aus dem „Ziegelstadl“, wie die Innsbrucker Justizanstalt im Volksmund genannt wird – direkt ins Landesgericht überstellt. Dort sitzt er weiterhin in Untersuchungshaft, vertreten und fast täglich betreut von seinem Verteidiger, Staranwalt Norbert Wess und dessen Team.