ABO

Regierung stockt Förderung fürs Dämmen auf

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Wer seine Fassade dämmt, kurbelt auch die Bauwirtschaft an
©HELMUT FOHRINGER, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Die Bundesregierung hat am Sonntag ihre "Sanierungsoffensive" für 2027 vorgestellt. Insgesamt stehen 500 Mio. Euro an Fördergeld zur Verfügung. Bei der thermischen Sanierung ist der Geldtopf mit 321 Mio. Euro statt 181 Mio. Euro besser gefüllt als noch im Sommer angenommen. Beim Heizkesseltausch, wo die Fördermittel für heuer bereits aufgebraucht sind, sollen neue Anträge bereits ab 2. November wieder möglich sein, wie es hieß. Hier stehen 179 Mio. Euro zur Verfügung.

von

News auf Google bevorzugen

"Wir kurbeln die Bauwirtschaft an, sichern Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung und unterstützen Haushalte dabei, die eigenen vier Wände zu modernisieren und energieeffizient aufzustellen", warb Bundeskanzler Christian Stocker am Sonntag gemeinsam mit Umweltminister Norbert Totschnig und Wolfgang Hattmannsdorfer (alle ÖVP) für das Förderprogramm.

2026 gab es ein gemeinsames Budget in Höhe von 360 Mio. Euro für die thermische Sanierung und den Heizungstausch. Die Fördermittel waren jedoch bereits zur Jahreshälfte aufgebraucht.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ardo schließt sein Werk in Groß-Enzersdorf
Wirtschaft
Aus für Ardo-Werk: Ardo sagte Bundesregierung offiziell ab
Hohe Standortkosten machen dem Flughafen zu schaffen
Wirtschaft
Flughafen Wien-Vorstand Ofner für Abschaffung der Flugabgabe
Keine Details zu "strengen Auflagen"
Wirtschaft
Österreich stimmt Übernahme der Mediamarkt-Mutter zu
++ ARCHIVBILD ++ Es geht eindeutig in Richtung Elektro
Wirtschaft
Pkw-Neuzulassungen: Mehr E-Autos als Diesel und Benziner
Knapp 2 Mrd. Euro Konzerngewinn bei 12 Mrd. Euro Umsatz
Wirtschaft
Red Bull trotz Handelskonflikten 2025 weiter hochprofitabel
Das Wasserstoff-Projekt von Verbund und EWE wird konkreter
Wirtschaft
Verbund und EWE planen 500-MW-Wasserstoff-Projekt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER