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Österreich: Mehr Frauen in Top-Jobs als im EU-Durchschnitt

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Wirtschaft
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Männer in den Chefetagen in der Mehrheit
©HELMUT FOHRINGER, APA, Themenbild
Der Anteil von Frauen in Top-Jobs liegt in Österreich etwas über dem EU-Durchschnitt. Im Jahr 2025 waren demnach 37,2 Prozent der Führungskräfte weiblich, EU-weit waren es 35,9 Prozent. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Untersuchung des deutschen Statistischen Bundesamtes unter Berufung auf Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervor. Den Spitzenplatz im EU-Vergleich belegte Schweden mit einem Frauenanteil von 44,4 Prozent.

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Hohe Werte wiesen auch Lettland mit 43,8 Prozent und Estland mit 43,1 Prozent auf. Am geringsten war der Anteil in Zypern mit 25,9 Prozent. Auch in Italien mit 28,6 Prozent und den Niederlanden mit 30,0 Prozent ist er niedrig, gefolgt von Deutschland mit 30,3 Prozent.

Den Daten zufolge standen in Deutschland rund 1,31 Millionen Männern in Führungspositionen lediglich 569.100 Frauen gegenüber. Wobei die Entwicklung in Deutschland nur leicht nach oben zeigt: Im Zehn-Jahres-Vergleich stieg der Anteil weiblicher Führungskräfte um einen Prozentpunkt, während er im EU-Schnitt um vier Prozentpunkte zulegte. Der geringe Anteil an Chefinnen in Deutschland fällt dabei besonders auf, da Frauen einen hohen Anteil an allen Erwerbstätigen stellen. Dieser lag 2025 bei 47,1 Prozent und damit leicht über dem EU-Durchschnitt von 46,5 Prozent. In Österreich betrug die Quote von Frauen an allen Erwerbstätigen 47,5 Prozent.

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