Österreich: Mehr Frauen in Top-Jobs als im EU-Durchschnitt

Hohe Werte wiesen auch Lettland mit 43,8 Prozent und Estland mit 43,1 Prozent auf. Am geringsten war der Anteil in Zypern mit 25,9 Prozent. Auch in Italien mit 28,6 Prozent und den Niederlanden mit 30,0 Prozent ist er niedrig, gefolgt von Deutschland mit 30,3 Prozent.

Den Daten zufolge standen in Deutschland rund 1,31 Millionen Männern in Führungspositionen lediglich 569.100 Frauen gegenüber. Wobei die Entwicklung in Deutschland nur leicht nach oben zeigt: Im Zehn-Jahres-Vergleich stieg der Anteil weiblicher Führungskräfte um einen Prozentpunkt, während er im EU-Schnitt um vier Prozentpunkte zulegte. Der geringe Anteil an Chefinnen in Deutschland fällt dabei besonders auf, da Frauen einen hohen Anteil an allen Erwerbstätigen stellen. Dieser lag 2025 bei 47,1 Prozent und damit leicht über dem EU-Durchschnitt von 46,5 Prozent. In Österreich betrug die Quote von Frauen an allen Erwerbstätigen 47,5 Prozent.