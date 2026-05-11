ABO

Ölpreis wieder höher - Keine Lösung im Iran-Krieg in Sicht

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Hoffnung auf Einigung im Iran-Krieg wieder abgeflaut
©APA, HARALD SCHNEIDER, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Öl hat sich zum Start in die Woche wegen der wieder zunehmenden Spannungen bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten weiter verteuert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 103,8 US-Dollar (88,26 Euro) und damit um 2,5 Prozent mehr. Im frühen Handel ging es zeitweise bis auf fast 106 Dollar nach oben.

von

Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls um rund 2,5 Prozent auf 97,80 Dollar. Bereits am Freitag hatte der Ölpreis angezogen, nachdem er am Donnerstag wegen der Hoffnung auf eine Lösung des Nahost-Krieges bis auf 96 Dollar gefallen war.

Die USA und der Iran kommen bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs allerdings nicht voran. Im Gegenteil: US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine diplomatische Lösung des Konflikts als "völlig inakzeptabel" und sprach weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus. Der Iran zeigte sich davon unbeeindruckt und stellte seinerseits Forderungen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will den Krieg so lange fortführen, bis wichtige Fragen zum iranischen Atomprogramm geklärt sind.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Swiss plant weiteren Stellenabbau
Reisen & Freizeit
Swiss will jede zehnte Stelle in der Verwaltung streichen
Easyjet wird am Montag vom Streik betroffen sein
Reisen & Freizeit
Streiks sorgen in Italien am Montag für Flugausfälle
Aramco transportiert das Öl derzeit über eine Pipeline zum Roten Meer
Wirtschaft
Aramco-Chef: Weltmarkt fehlt etwa eine Milliarde Barrel Öl
Swiss plant weiteren Stellenabbau
Reisen & Freizeit
Swiss will jede zehnte Stelle in der Verwaltung streichen
Kerosin-Preise doppelt so hoch wie vor Iran-Krieg
Reisen & Freizeit
Deutscher Flughafenverband warnt vor Flugstreichungen
Brennerautobahn soll am 30. Mai gesperrt werden
Reisen & Freizeit
Sorge wegen Brenner-Demo um Auswirkungen auf Tourismus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER