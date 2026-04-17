ÖBB-Ergebnis 2025: Mehr Fahrgäste, aber weniger Transport

Die Nachfrage nach Logistikleistungen sei zurückgegangen. Zudem habe ein harter Preiswettbewerb mit der Straße das Umfeld geprägt, heißt es zum Schienengüterverkehr.

"Das Geschäftsjahr 2025 war für uns ein Jahr mit Licht und Schatten. Vor allem der Start der Koralmbahn war natürlich eine absolute Sternstunde", so Matthä gegenüber der APA. Die Fahrgastzahlen seien "sehr zufriedenstellend" ausgefallen. Beim Ergebnis bedauert der Manager zwar den Rückgang, hebt aber auch hervor, dass es deutlich positiv ausgefallen sei. Weitere Details zum ÖBB-Geschäftsjahr 2025 präsentiert Matthä mit Finanzvorständin Manuela Waldner am Freitagvormittag.

2024 lag das ÖBB-EBT mit 113,6 Mio. um 2 Mio. Euro höher als 2023. Die Fahrgastzahlen umfassen Busse und Bahnen der ÖBB, 2024 waren es insgesamt 552 Millionen gewesen. 2025 blieb die Zahl der Bus-Nutzenden bei 211,5 Millionen stabil. Der Fernverkehr wuchs um 1,5 Prozent auf 47 Millionen Reisende, der Nahverkehr stieg um 2 Prozent auf 301 Mio. Gäste.