Nvidia steigt mit Milliarden bei Intel ein

Der Chipkonzern Nvidia greift dem kriselnden Chiphersteller Intel unter die Arme. Der KI-Konzern steigt beim Chipkonzern mit einem Aktienpaket im Wert von 5 Mrd. US-Dollar (4,2 Mrd. Euro) ein, wie beide US-Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Nvidia zahlt für eine Intel-Aktie 23,28 US-Dollar.
Mit dem Finanzdeal soll eine Partnerschaft auf die Beine gestellt werden. Dabei wollen beide Unternehmen gemeinsam Hardware für Rechenzentren und PC entwickeln. Die Intel-Aktie sprang im vorbörslichen US-Handel um 17 Prozent an, während Nvidia um etwas über 2 Prozent anzog.