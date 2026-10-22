Musk konzentriert sich auf Roboter und autonomes Fahren

Der Rückgang beim Autoverkauf kam nicht überraschend, da das dritte Quartal des Vorjahres von einer Sonderkonjunktur geprägt war. US-Präsident Donald Trump ließ Ende September 2025 die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf von Elektroautos auslaufen. In dem Vierteljahr schnellten die Tesla-Auslieferungen um 7,4 Prozent hoch, weil viele Interessenten in den USA die Prämie noch mitnehmen wollten. Danach kam - wie auch bei anderen Herstellern - ein Rückschlag.

In diesem Jahr konnte Tesla die Auslieferungen zum Teil ausbauen, im dritten Quartal waren sie aber im Jahresvergleich um zwei Prozent gesunken. Tesla übertraf beim Umsatz zugleich die Erwartungen von Analysten.

Laut Musk liegt Teslas Zukunft bei der Produktion selbstfahrender Robotaxis und humanoider Roboter. In beiden Bereichen trifft seine Firma aber auf viel Konkurrenz - während das Geld bisher weiterhin hauptsächlich mit dem Verkauf von Elektroautos verdient werden muss.

Tesla produziert zwar die ersten Roboter mit dem Namen Optimus. Laut Musk hat die Fertigungslinie im Stammwerk im kalifornischen Fremont die Kapazität, eine Million Roboter jährlich zu bauen. Es werde jedoch "wahrscheinlich mindestens ein Jahr und vielleicht etwas länger dauern", bis Tesla auf 20.000 Roboter pro Woche komme, sagte er. "Teile des Designs" würden immer noch verändert.

Musk, der mitunter gerne zu großspurigen Ankündigungen greift, behauptete erneut, Optimus werde "das größte Produkt auf der Welt" sein. Er sprach auch von Plänen für eine "Optimus-Akademie", in denen die Maschinen erlernen sollten, Aufgaben auszuführen. Erste Roboter könnten "in etwa einem Jahr" an Kunden geliefert werden, sagte Musk. Sie würden zunächst voraussichtlich in der Industrie eingesetzt, für gefährliche oder repetitive Aufgaben. Musk will sie mit der Zeit auch an Haushalte verkaufen.

Tesla fährt auch die Produktion des Robotaxis-Fahrzeugs Cybercab hoch, das weder Pedale, noch Lenkrad hat. Die Wagen befördern Passagiere bisher nur im texanischen Austin, weitere Städte sollen aber laut Tesla folgen.

Zugleich gibt es Ärger mit der Straßenverkehrsbehörde NHTSA. Denn in den USA ist etwa ein Bremspedal grundsätzlich Pflicht. Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale können Hersteller nur mit einer Ausnahmegenehmigung auf die Straße bringen - und dann maximal 2.500 davon pro Jahr. Tesla beantragte jedoch keine Genehmigung.

Die beim autonomen Fahren führende Google-Schwesterfirma Waymo setzt als Robotaxis umgebaute herkömmliche Autos ein, bei denen der Platz am Lenkrad einfach leer bleibt. Tesla greift zum Teil auch auf Fahrzeuge der Modelle 3 und Y zurück, in die Software zum autonomen Fahren geladen wird. Voraussichtlich im zweiten Quartal werde Tesla ersten Autobesitzern erlauben, ihre Wagen zum Geldverdienen als Robotaxis loszuschicken, hieß es. Musk hatte die Möglichkeit schon vor Jahren angekündigt.

Musks Ansatz beim autonomen Fahren ist umstritten. Er beharrt darauf, dass die Teslas nur mit Kameras unterwegs sind und auf andere Sensoren verzichten. Rivalen wie Waymo setzten dagegen zusätzlich teurere Laser-Radare ein, die die Umgebung der Fahrzeuge erfassen. Viele Experten finden Kameras nicht verlässlich genug, um sich nur auf sie zu verlassen.

Investoren fordern zunehmend Beweise dafür, dass Musks Vorstoß in die Bereiche autonomes Fahren und Robotik kommerziell erfolgreich ist. Tesla hatte Anfang Oktober mitgeteilt, dass seine "Cybercab"-Flotte in Austin binnen eines Monats von knapp 40 auf über 300 Fahrzeuge angewachsen sei, als nächstes folge Dallas. Im Juli startete Tesla fahrerlose Robotaxi-Fahrten in Miami, Orlando und Tampa in Florida, nachdem der Dienst bereits im April in Dallas und Houston eingeführt worden war.

Trotz eines Kursrückgangs von rund 14 Prozent in diesem Jahr bleibt Tesla mit einer Bewertung von etwa 1,4 Billionen Dollar der mit Abstand wertvollste Autobauer der Welt. Dies spiegelt die Erwartung der Anleger wider, dass Software für autonomes Fahren, Energiespeicher, Robotaxis und humanoide Roboter letztendlich ein margenstärkeres Wachstum liefern könnten als der reine Fahrzeugverkauf.