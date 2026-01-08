Mercosur-Abkommen auf der Zielgeraden

Große Kritik an dem Abkommen hatte es immer von Seiten der Landwirtschaft gegeben, etwa vom ÖVP-Bauernbund. Frankreich und Polen zählen zu den kritischsten Staaten. Die EU-Kommission war Kritikern diese Woche mit Zugeständnissen an die Landwirte entgegenkommen. Hauptziel war es, Italien zu überzeugen, damit die nötige Mehrheit erreicht wird. Mit dem Abschluss würde ein Wirtschaftsraum mit über 700 Millionen Verbrauchenden entstehen. Von EU-Vertretern wurde die Bedeutung des Abkommens gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen und einer schwierigen transatlantischen Beziehung betont.