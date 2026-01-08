News Logo
Mercosur-Abkommen auf der Zielgeraden

Wirtschaft
++ ARCHIVBILD ++ EU-Mercosur-Abkommen steht vor Umsetzung
©APA, dpa, Christian Charisius
Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen zeichnet sich ein Durchbruch beim EU-Mercosur-Handelsabkommens mit den südamerikanischen Staaten ab: Die EU-Botschafter dürften am Freitag in Brüssel mit der dafür notwendigen Mehrheit für eine Unterzeichnung des Abkommens durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 12. Jänner in Paraguay stimmen. Österreich ist durch einen Parlamentsbeschluss an ein Veto gebunden und dürfte dagegen stimmen oder sich enthalten.

Große Kritik an dem Abkommen hatte es immer von Seiten der Landwirtschaft gegeben, etwa vom ÖVP-Bauernbund. Frankreich und Polen zählen zu den kritischsten Staaten. Die EU-Kommission war Kritikern diese Woche mit Zugeständnissen an die Landwirte entgegenkommen. Hauptziel war es, Italien zu überzeugen, damit die nötige Mehrheit erreicht wird. Mit dem Abschluss würde ein Wirtschaftsraum mit über 700 Millionen Verbrauchenden entstehen. Von EU-Vertretern wurde die Bedeutung des Abkommens gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen und einer schwierigen transatlantischen Beziehung betont.

