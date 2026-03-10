ABO

Lufthansa und AUA fliegen öfter nach Asien und Afrika

Die Lufthansa Group reagiert auf eine stark steigende Nachfrage mit zusätzlichen Langstreckenflügen nach Asien und Afrika. Die AUA-Mutter plant mit der Kernmarke Lufthansa für die kommenden Wochen vier zusätzliche Flüge von München nach Singapur sowie jeweils zwei von Frankfurt nach Kapstadt und Riad. Die Tochter Austrian Airlines hat zudem bereits zehn Sonderflüge von Wien nach Bangkok eingerichtet.

Die Lufthansa beobachte die Marktentwicklung und schließe weitere Zusatzflüge nicht aus. Die Lufthansa profitiert von Ausfällen bei den Konkurrenten vom arabischen Golf wie Emirates, deren Betrieb durch Beschuss aus dem Iran eingeschränkt ist.

