Manner: Ex-Fitinn-Chef Dieter Messner wird neuer CEO

Messner bringt umfassende Erfahrung aus Top-Management-Positionen mit. Nach seinem Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der J.L. Kellogg Graduate School of Management in Chicago (USA) startete er seine Karriere 1995 bei McKinsey & Company Inc., wo er internationale Unternehmen im Bereich Konsumgüter und Handel strategisch beriet. 2004 wechselte er in den Vorstand von OBI und verantwortete das internationale Geschäft des Baumarktkonzerns. 2015 folgte der Schritt zu Esprit als General Manager, bevor er 2019 zur Fitinn Gruppe wechselte, die der 54-Jährige bis zuletzt als CEO leitete.

„Mit Dieter Messner konnten wir eine herausragende Führungspersönlichkeit für Manner gewinnen, die sowohl über strategisches Weitblick als auch ein tiefgehendes Verständnis für Marken und Märkte verfügt“, so Albin Hahn, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Er wird neue Impulse setzen und das Unternehmen für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft weiterentwickeln.“

Messner selbst freut sich auf die neue Aufgabe: „Manner ist eine ikonische Marke mit enormer Strahlkraft – nicht nur in Österreich, sondern weit darüber hinaus. Mein Ziel ist es, auf diesem Erfolg aufzubauen und das Unternehmen zukunftsfit zu machen.“