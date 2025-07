Elektrizitätswirtschaftsgesetz geht endlich in Begutachtung

Die Bundesregierung schickt heute, Freitag, das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) in Begutachtung. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will den lange erwarteten Entwurf am Vormittag präsentieren. Das ElWG soll das Elektrizitätswirtschafts-Ordnungsgesetz (ElWOG) ersetzen und ist überfällig: Österreich hätte zentrale Vorgaben aus dem EU-Energiepaket längst umsetzen müssen, es droht ein Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission.

von APA