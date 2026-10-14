Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Airline TAP

Die Lufthansa setzte sich damit gegen den Rivalen Air France-KLM durch. Die Lufthansa bot den Kaufpreis vollständig in bar an, während das Offert des französisch-niederländischen Konkurrenten eine Mischung aus Bargeld und Aktien vorsah. Wie der Fernsehsender SIC am Dienstagabend berichtete, dürfte die stärkere Finanzlage der Deutschen den Ausschlag gegeben haben.

Air France-KLM und die Lufthansa hatten im September ihre endgültigen Gebote für die Beteiligung eingereicht. Zuvor hatte die portugiesische Regierung beide Interessenten um Nachbesserungen gebeten.