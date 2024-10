Lars Feld: "Kein Wohlstand ohne Arbeit"

Theodor Weimer, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Börse AG, hat mit einer Wutrede für Aufmerksamkeit gesorgt. Grundtenor: In Europa gebe Deutschland mittlerweile weder ökonomisch noch politisch den Ton an. Das Wort Ramschladen ist gefallen. Hat er recht?

Ich versuche das nüchtern zu sehen. Seine Kritik zielt auf die Strukturprobleme ab. Da haben wir ein toxi­sches Gemisch von hohen Kosten für die Unternehmen wie Arbeits- oder Energiekosten. Wir haben den Vorteil des billigen russischen Gases verloren, haben eine hohe Steuerbelastung sowie hohe Regulierungskosten und Berichtspflichten. Das alles fesselt die deutsche Wirtschaft. Und dann gibt es viele ­Beispiele spektakulärer Abwanderungen, also Unternehmen, die Arbeitsplätze in Deutschland abbauen und woanders aufbauen. Meistens sind das Erweiterungsinvestitionen im Ausland. Der Sägen-Hersteller Stihl geht jetzt in die Schweiz, wahrlich kein Land mit Lohn­dumping, aber längeren Arbeitszeiten. Miele baut in Gütersloh mehr als 1.000 Stellen ab – und in Polen auf. Da sind es die Arbeitskosten. Man hat es sich die letzten Jahren so eingerichtet, dass man bloß nicht mit den Gewerkschaften in Konfrontation geht. Das ist ein Fehler.

Wie könnte eine Wende aussehen?

Die Arbeitskosten muss man als Gesamtpaket sehen. Was von den Tarifvertragsparteien ausgehandelt wird, ist das eine. Dazu kommen Lohnzusatzkosten und Fixkosten der Beschäftigung, die stark über die Regulierung bestimmt sind. Man hat im Arbeitsmarkt die Reformen von Gerhard Schröder zurückgedreht – bei Leiharbeit, bei befristeten Arbeitsverträgen. Das waren wichtige Ventile. Auch Reformen, die den ansonsten rigiden Kündigungsschutz ein bisschen gelockert haben, sind zu nennenswerten Teilen zurückgenommen worden. Für die Unternehmen spielt natürlich die Produktivitätsentwicklung eine Rolle. Die ist ähnlich schwach wie in Österreich.