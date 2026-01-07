Inflation im Dezember auf 3,8 Prozent gesunken

Kräftigster Preistreiber war erneut der Dienstleistungsbereich. Hier stiegen die Preise im Dezember um 4,4 Prozent und damit fast genauso stark wie im November mit 4,5 Prozent. Bei Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol verstärkte sich der Preisauftrieb. Hier gab es im Dezember mit 4,1 Prozent einen überdurchschnittlichen Preiszuwachs, nach einem Plus von 3,6 Prozent im November.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt in ihrer Geldpolitik eine Inflation von zwei Prozent an. In den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone, Deutschland und Frankreich, lag sie im Dezember darunter. In Frankreich sank sie auf 0,7 Prozent, in Deutschland auf 1,8 Prozent.