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Hofer führt Selbstbedienungskassen in Österreich ein

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170 Filialen sollen bis Ende 2027 Self-Checkout-Terminals bekommen
©APA, Barbara Gindl
Auch bei Hofer kann man seinen Einkauf künftig selbst bezahlen. Selbstbedienungskassen sind in anderen Lebensmittelgeschäften schon länger üblich, nun zieht auch der Diskonter nach und rüstet bis Ende 2027 mehr als 170 seiner 540 Filialen in Österreich mit den Self-Checkout-Terminals aus, teilte das zur deutschen Aldi Süd gehörende Unternehmen am Dienstag per Aussendung mit. Hofer will damit "einen weiteren Schritt in Richtung modernes und flexibles Einkaufen" setzen.

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Der Ablauf ist von SB-Kassen in anderen Lebensmittelgeschäften bekannt: Der Barcode auf den Artikeln wird gescannt, Obst, Gemüse oder Gebäck ohne Barcode findet man über die Eingabe auf dem Display. Sind alle Artikel erfasst, kann man seinen Einkauf bezahlen. Bei Schwierigkeiten helfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daneben soll es weiterhin die klassischen personell besetzten Kassen geben.

++ THEMENBILD ++ Das Logo der Lebensmittelhandelskette Hofer am Mittwoch, 21. April 2021.

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