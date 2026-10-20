Hofer führt Selbstbedienungskassen in Österreich ein

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Auch bei Hofer kann man seinen Einkauf künftig selbst bezahlen. Selbstbedienungskassen sind in anderen Lebensmittelgeschäften schon länger üblich, nun zieht auch der Diskonter nach und rüstet bis Ende 2027 mehr als 170 seiner 540 Filialen in Österreich mit den Self-Checkout-Terminals aus, teilte das zur deutschen Aldi Süd gehörende Unternehmen am Dienstag per Aussendung mit. Hofer will damit "einen weiteren Schritt in Richtung modernes und flexibles Einkaufen" setzen.

von APA