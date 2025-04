Herr Gölles, kann man Qualität schmecken oder nur glauben?

Warum kaufen Leute Premium-Produkte wie einen jahrelang gelagerten Essig? Ist es das Handwerk oder der Hype?

Alois Gölles: Ganz klar Handwerk. Es ist wie ein Puzzle – je mehr Teile man richtig setzt, desto vollständiger wird das Bild. Zwischen 200 und 1.000 Teilen liegen Know-how, Erfahrung und Handwerk. Dieses Handwerk lassen wir uns nicht durch Leute in Abrede stellen, die nur mit Marketing reüssieren.

David Gölles: Wir befinden uns in einer Zeit, in der sehr schnell irgendwas gehypt wird und dann auch sehr schnell wieder weg ist. Unser Ziel war es nie, ein Produkt zu haben, das alle kaufen müssen – so wie gerade die gehypte Dubai-Schokolade, über die drei Wochen später keiner mehr redet. Das geht schon alleine deswegen nicht, weil unsere Produkte eine sehr lange Entstehungsdauer haben. Unsere Essige sind bis zu 20 Jahre gelagert, unsere Destillate sind über Jahre entstanden.

Was machen Sie heute anders als noch vor 40 Jahren?

Alois Gölles: In der Produktion hat sich das Unternehmen nur marginal verändert. Wir brauchen gutes Obst, das muss man anbauen. Man probiert aus, ob es besser ist, das Obst knackiger, reifer oder überreif zu ernten. Destilliert wird es immer noch in einem Kupferkessel, diesen können wir aber heute konstant heizen. Es sind nur die letzten drei bis fünf Prozent, an denen man an den Rädchen dreht. Am Ende muss ich das Produkt schmecken und riechen und sagen: Das ist gut oder das ist nicht gut.

David Gölles: Man darf nicht gierig sein, wenn man höchste Qualität produzieren will und eben nicht sagen: Na ja, der Liter, der geht schon noch.

Das muss man sich leisten können …

David Gölles: Ja, sicher. In den 80er-Jahren hat man das gute Obst gegessen und die zweite Qualitätsstufe zu Saft verarbeitet. Was übrig geblieben ist, wurde destilliert. Heute steht man im Abseits, wenn man nicht auf Qualität setzt.

Was ist das Erfolgsgeheimnis des Familienbetriebs Gölles?

Alois Gölles: Erfolg ist zu zehn Prozent Inspiration und zu 90 Prozent Transpiration. Man braucht eine gute Idee, aber die muss man auch konsequent umsetzen. Das, was wir hatten, haben wir immer reinvestiert. Wir haben keine Yacht gekauft, sondern einen neuen Brennkessel. Es ist wichtig, hellhörig und wachsam zu sein und die besten Produkte der Welt zu kennen. Und es braucht Neugier und Experimentierfreude. Wenn es beispielsweise die geniale Idee gibt, aus Spargel einen Essig zu machen, sind nur zehn Prozent die Idee – und 90 Prozent akribische Arbeit. Du kannst den Spargel nicht zerkleinern, weil er langfaserig ist und du musst daran arbeiten, dass er sofort zu gären beginnt. Das ist die Arbeit und das ist die Grundlage des Erfolgs.

Im Mai steht die Übergabe an. War immer klar, dass das so passiert?

David Gölles: Für mich war lange klar, dass ich auf jeden Fall im Betrieb dabei sein werde und will. Ich habe zwei jüngere Brüder, bei denen es die Idee auch gab, aber die sind beide in eine andere Richtung gegangen.

Was bedeutet Familie in einem Familienunternehmen? Ist das am Ende des Tages nur ein Begriff oder auch eine Philosophie?