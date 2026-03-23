Die gläserne Macht: Frauen in Krisenzeiten im Fokus

Dabei sind Frauen, wie so oft, doppelt gefordert. Denn eine Organisation in turbulenten Zeiten zu übernehmen, heißt nicht nur, sie zu führen, sondern auch, Vertrauen wiederherstellen zu müssen. Auch Ingrid Thurnher, nun interimistisch ORF-Generaldirektorin, versuchte in der ZIB, das Vertrauen in ihre Organisation zu stärken. Dass die Zeichen, wie so oft nach öffentlich gewordenen Skandalen, nun wirklich auf Veränderung stehen, untermauern Unternehmen gerne mit der Bestellung einer Frau an die Spitze. Eine Chance für weibliche Führungskräfte, aber auch ein zweischneidiges Schwert.

Dass weibliche Führung eine starke symbolische Wirkung hat, ist vielen Aufsichtsräten bewusst. Weniger sichtbar ist jedoch das Risiko, das mit solchen Berufungen einhergeht. Denn wenn Frauen ausgerechnet in schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen, tragen diese auch ein höheres Risiko zu scheitern.