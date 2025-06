C3-Business Talk mit Bundesminister Hattmannsdorfer: Energiezukunft im Fokus von Infrastruktur, Versorgungssicherheit und Energiewende

Wie sicher ist Österreichs Energiezukunft in Zeiten globaler Krisen, steigender Preise und wachsender Infrastrukturansprüche? Diese zentrale Frage stand im Mittelpunkt des 29. C3-Business Talks, der am hochkarätigen Podium im „Audi House of Progress“ in Wien mit Bundesminister Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, Puls 4-Infodirektorin Corinna Milborn und C³-Geschäftsführer Thomas Prantner zur Diskussion gestellt wurde.

Im exklusiven Talk beleuchtete Hattmannsdorfer nicht nur seinen rasanten Aufstieg zum Minister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, sondern vor allem die drängenden energiepolitischen Herausforderungen: von der Versorgungssicherheit mit Strom und Gas über die Leistbarkeit für Haushalte und Betriebe bis hin zu den gesetzlichen Plänen der Bundesregierung wie dem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz oder dem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz.

Versorgung sichern – Infrastruktur ausbauen

Im Anschluss an das Gespräch folgte eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion mit zwei der wichtigsten Akteure der heimischen Energiewirtschaft: Gerhard Christiner, Vorstandssprecher der Austria Power Grid (APG), und Martin Graf, Vorstand der Energie Steiermark. Beide betonten die Bedeutung eines raschen und koordinierten Infrastrukturausbaus zur Umsetzung der Energiewende.

Besonders deutlich wurde: Die Elektrifizierung von Wirtschaft und Gesellschaft stellt das Stromnetz vor neue Herausforderungen. APG und Energie Steiermark präsentierten ihre strategischen Pläne zum Netzausbau, zur Digitalisierung und zur Stabilisierung der Energieversorgung – mit Blick auf die immer realere Gefahr eines möglichen Blackouts.

Geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Resilienz

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Auswirkungen internationaler Konflikte – etwa im Nahen Osten – auf Öl- und Gaspreise, sowie auf der Frage, wie sich Österreichs Energiepolitik krisenresilient und wettbewerbsfähig aufstellen kann. Minister Hattmannsdorfer unterstrich die Notwendigkeit eines ausgewogenen Mixes aus wirtschaftlicher Belebung, Versorgungssicherheit und strategischem Weitblick im Energie- und Standortmanagement.

Der C3-Business Talk bot einen tiefen Einblick in die energiepolitische Zukunft Österreichs – offen, fundiert und praxisnah. Klar wurde: Nur durch enge Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Infrastrukturträgern kann der Umbau des Energiesystems gelingen.