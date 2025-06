Deloitte Focus Talk bei AVL: Innovation als gemeinsame Verantwortung

In seiner Eröffnungsrede betonte AVL-CEO Helmut List die Verantwortung der Wirtschaft, aktiv zur Zukunftsgestaltung beizutragen: „Ihre Anwesenheit beweist, dass Sie mitgestalten wollen – nicht nur beobachten.“ Die Mobilitätsbranche sei derzeit massiv im Wandel, getrieben durch Technologie, Klimaziele und neue Kundenanforderungen. Gerade darin sieht List aber auch eine historische Chance: „Wir haben die Möglichkeit, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam nachhaltig und zukunftsfit zu gestalten.“

Deloitte-Partner Friedrich Möstl würdigte in seiner Begrüßung die Rolle der AVL für den Standort Steiermark: „AVL investiert rund elf Prozent des Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung – ein starkes Signal für kontinuierliche Innovation.“ In der täglichen Beratungspraxis zeige sich, dass Innovationsfähigkeit heute nicht mehr nur Vorteil, sondern Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit sei.