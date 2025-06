European Publishing Congress 2025 in Wien: Medienstrategien der Zukunft und Auszeichnung der besten europäischen Magazine

Wie transformieren sich europäische Medienmarken in Zeiten von KI, digitalen Abo-Modellen und steigenden Ansprüchen an journalistische Qualität? Diese Frage stand im Zentrum des European Publishing Congress 2025, der am 23. und 24. Juni Branchenführer:innen und innovative Köpfe aus der Medienwelt im Herzen Wiens zusammenbrachte.

Im Fokus: digitale Transformation, Künstliche Intelligenz, Nutzerzentrierung und neue Geschäftsmodelle. Zwei Tage lang diskutierten hochkarätige Speaker aus ganz Europa im Rahmen von Keynotes und Panels die Zukunft des Publishing – strategisch, praxisnah und inspirierend.

Strategien, die den Unterschied machen

Die deutsche Wochenzeitung „Die Zeit“ gewährte Einblicke in ihre Wachstumsstrategie im Lesermarkt. Die belgische Wochenendbeilage „Sabato“ überzeugte mit einem Erfolgsrezept aus luxuriöser Content-Inszenierung und klarem Zielgruppenfokus – und wurde zum European Magazine of the Year 2025 gekürt.

Spannende Learnings kamen auch aus Dänemark: Das journalistische Online-Medium „Zetland“ zeigte, wie konsequenter Verzicht auf Clickbaiting zu langfristiger Leserbindung führt. Die FAZ präsentierte die neue Rolle ihrer Sonntagszeitung als integraler Bestandteil der digitalen Gesamtstrategie, während der Schwäbische Verlag seine Plus-Abo-Strategie neu bewertet. In den Niederlanden wiederum stellt Mediahuis die „gut verbrachte Lesezeit“ über reine Klickzahlen – eine klare Hinwendung zu qualitativer Nutzungsdauer.

European Publishing Awards: Bühne für exzellente Medienarbeit

Parallel zum Kongress fand die feierliche Verleihung der European Publishing Awards 2025 statt. Die Auszeichnung ehrt herausragende Leistungen in Magazin-Design, digitaler Innovation und crossmedialen Konzepten. Als große Gewinner ausgezeichnet wurden u.a.:

European Magazine of the Year : Sabato – De Tijd | L’Echo (Brüssel)

Newcomer of the Year: Das neue WZ-Magazin (Wien)

Mit über 300 Teilnehmenden aus ganz Europa war der Kongress nicht nur ein Ort für Austausch und Inspiration, sondern auch ein starkes Signal für die Relevanz und Zukunftsfähigkeit journalistischer Exzellenz im digitalen Zeitalter.

Der nächste European Publishing Congress findet im Juni 2026 erneut in Wien statt – mit noch mehr Insights zu den Entwicklungen der europäischen Medienlandschaft.