Billa stoppt eigene Hauszustellung per 31. Jänner

Ende 2024 beendete die Supermarktkette nach neun Jahren bereits die Zustellung außerhalb des Großraumes Wien aus wirtschaftlichen Gründen. Die Rewe-Tochter war bisher laut eigenen Angaben Marktführer im Online-Lebensmittelhandel in Österreich. Den vom Ende des Online-Geschäfts betroffenen Lagermitarbeiterinnen und -mitarbeitern habe man "Jobs innerhalb des Unternehmens angeboten", hieß es von einer Billa-Unternehmenssprecherin zur APA. Die Zusteller seien nicht bei der Supermarktkette beschäftigt gewesen. Im Vorjahr stellte Interspar die Hauszustellung komplett ein. 2024 hatten sich die Tiroler Supermarktkette MPreis und der oberösterreichische Nahversorger Unimarkt aus dem Online-Geschäft zurückgezogen.

Für den Mitgründer und Geschäftsführer von Alfies, Gunther Michl, sind die Auswirkungen des Rückzugs von Billa "schwer zu quantifizieren". "Wir spüren allerdings schon seit einigen Wochen einen deutlichen Anstieg an Bestellungen und gehen davon aus, dass die Bestellungen mit der endgültigen Einstellung der Hauszustellung mit Ende Jänner noch einmal mehr werden", sagte Michl zur APA. Alfies plant, sein Liefergebiet rund um Wien und auch Graz deutlich auszuweiten, um weitere ehemalige Billa-Online-Kunden zu erreichen. "Die Vorbereitungen dazu laufen seit Jahresbeginn auf Hochtouren", so der Alfies-Chef. Die Details zur Liefergebietserweiterung werde man "schon bald bekanntgeben".

Der in Wien und Umgebung aktive Online-Supermarkt Gurkerl erwartet "einen spürbaren Wachstumsschub". "Der Rückzug eines etablierten Anbieters motiviert viele Kundinnen und Kunden, Gurkerl zum ersten Mal auszuprobieren", hieß es auf APA-Anfrage. In den vergangenen Wochen habe man bereits "eine deutliche zusätzliche Nachfrage verzeichnet" und reagiere auf diesen Anstieg. "Unser Logistikzentrum in Liesing ist gut ausgestattet und auf Wachstum ausgelegt", so das Unternehmen.