Bereits vier Milliarden Euro in Bundesschätzen veranlagt

Die aktuelle Verzinsung liegt zwischen 1,75 und 2,75 Prozent. Für Veranlagungen mit 1 Monat Laufzeit gibt es aktuell 2 Prozent, für 12 Monate 1,60 Prozent sowie für 10 Jahre 2,75 Prozent. Grüne Bundesschätze mit 6 Monaten Laufzeiten werden mit 1,75 Prozent verzinst, jene mit 4 Jahren mit 2,15 Prozent.

Die Bundesschätze können mit ID-Austria über die Website www.bundesschatz.at aber auch analog erworben werden. Anfänglich konnten die Konten nur via Internet eröffnet werden, was jedoch auf Kritik vom Pensionistenverband Österreich stieß. Bisher wurden allerdings über 98 Prozent der Konten in digitaler Form eröffnet. Während das Durchschnittsalter der digitalen Kunden bei 48 Jahren liegt, sind die analogen Kunden im Schnitt 68 Jahre alt.

Die Bundesschätze wurden bereits zuvor - von 2002 bis 2020 - angeboten aber dann aufgrund des Niedrigzinsumfeldes eingestellt. Mit 4 Milliarden Euro sei das Volumen bereits doppelt so hoch wie der Höchststand beim vorherigen Angebot in 18 Jahren, sagte Markus Stix, Sprecher der Geschäftsführung der OeBFA. "Bundesschatz bietet höchste Sicherheit bei gleichzeitig fairen und transparenten Zinsen, uns sind alle Kundinnen und Kunden gleich wichtig. Der große Erfolg von Bundesschatz ist vor allem darauf zurückzuführen", ergänzte Stix.

"Ich konnte mich ebenfalls bereits persönlich von der einfachen und schnellen digitalen Konteneröffnung überzeugen und bin ein zufriedener Kunde", merkte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) an. Und Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) verwies darauf, "dass staatliche Angebote innovativ, sicher und bürgernah sein können. Als erstes Finanzprodukt Österreichs, das die ID Austria nutzt, ermöglichen wir eine Kontoeröffnung in nur 60 Sekunden - einfach, digital und effizient."