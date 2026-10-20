BBT: Inbetriebnahme erst 2034, mehr als eine Mrd. teurer

Entsprechende Gerüchte um eine erneute zeitliche Verschiebung hatte es bereits in den vergangenen Monaten gegeben. Und dies vor allem wegen der Abstimmungen in Bezug auf die bahntechnische Ausrüstung. Schließlich kündigte die Basistunnelgesellschaft eine "Aktualisierung des Bauprogramms" an, die nunmehr erfolgte und die entsprechenden Konsequenzen zur Folge hatte. Von einer "Aktualisierung der bahntechnischen Planung von 2008" war dann am Dienstag die Rede, die zu der Verschiebung und Erhöhung der Projektkosten führe. Nach den entsprechenden "technischen und wirtschaftlichen Bewertungen" seien die neuen Zeiten und Kosten vom Aufsichtsrat genehmigt worden.

Seit 2008 habe sich "vor allem aus technischer und normativer Sicht viel getan: neue Technologie und Sicherheitsvorschriften sind mittlerweile bindend", ließen die Tunnelverantwortlichen wissen. Die nunmehrige Neuplanung baue auf "innovativen Weiterentwicklungen und den wertvollen Erfahrungen aus dem Gotthard-Basistunnel auf". Man habe wertvolle Impulse für den Brennerbasistunnel erhalten, das Potenzial der dritten Röhre, des sogenannten Erkundungsstollen, sei aufgezeigt worden. Dieser werde weiter zum Servicetunnel entwickelt. Die Kapazität in den Hauptröhren soll dadurch erhöht werden. Betriebsunterbrechungen betreffend Instandhaltungsarbeiten könnten deutlich reduziert werden, wodurch die Verfügbarkeit der Anlage erhöht werde, wurde argumentiert. Das sei ein großer Vorteil für die gesamte Betriebsphase.

"Der Brenner Basistunnel ist mehr als nur ein Tunnel: Er ist ein grenzüberschreitendes Bahnsystem, das höchsten Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Betrieb gerecht werden muss", erklärten die beiden Vorstände der BBT SE, Umberto Lebruto und Martin Gradnitzer, in einer Pressemitteilung. Die technische Planung sei deshalb "an den heutigen Stand der Technik und die geltenden Sicherheitsanforderungen angepasst" worden. "Die dafür notwendigen zusätzlichen Bauarbeiten und die Integration der Bahntechnik bedeuten mehr Zeit und höhere Kosten. Der BBT ist ein einzigartiges Projekt, das maßgeblich dazu beitragen wird, den Straßenverkehr zu entlasten", warben die beiden Vorstände um Verständnis.

Als Gründe für die deutlich höheren veranschlagten Kosten wurden unter anderem die zusätzlichen Tunnelbauwerke genannt, die nötig seien, um den Erkundungsstollen als Servicetunnel zu nutzen, sowie der längere Bauzeitraum. Auch seien höhere Aufwendungen für die bahntechnische Ausrüstung vonnöten, unter anderem aufgrund weiterentwickelter technischer und sicherheitsbezogener Anforderungen. Schließlich wurden auch noch "Preissteigerungen und Inflation" als Auswirkungen für das grenzüberschreitende Eisenbahntunnelprojekt zwischen Österreich und Italien ins Treffen geführt.

"Die Verzögerung und Mehrkosten beim BBT sind unerfreulich. Für die Bevölkerung Tirols ist die Fertigstellung des Tunnels essenziell, da so ein Teil des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene verlagert werden kann", reagierte unterdessen Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) gegenüber der APA nicht sehr amused. Derartige Entwicklungen würden weitreichende Folgen für die budgetäre Situation und die örtliche Bevölkerung haben. "Ich erwarte mir vom Vorstand der BBT SE, dass dieser die neuen Pläne konsequent, im neuen Zeitrahmen und mit strikter Kostendisziplin umsetzt. Die Menschen, allen voran die Tiroler Bevölkerung, müssen sich darauf verlassen können, dass dieses Projekt jetzt mit voller Kraft vorangetrieben wird", mahnte Hanke zugleich ein, dass der nunmehrige Zeitrahmen jedenfalls eingehalten werde.

"Jede Verzögerung beim Brenner Basistunnel ist ein Rückschlag, das braucht man gar nicht schönreden. Wir haben jetzt die lange eingeforderte Klarheit, wie es weitergeht", fiel unterdessen die Reaktion von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gemischt aus. Die nun angekündigte Nutzung des Erkundungsstollens als Servicestollen, um damit die Sicherheit zu erhöhen, künftige Sperrtage zu vermeiden und damit die Kapazitäten zu erhöhen, klinge "technisch schlüssig", fand der Landeshauptmann, der aber auch deutliche Kritik an den Verantwortlichen übte: "Als Landeshauptmann fordere ich jetzt endgültig ein Ende der Geheimhalterei und eine rasche Fertigstellung des BBT." Auch verlangte Mattle "rasch ein verbindliches und grenzüberschreitend abgestimmtes Betriebskonzept": "Es muss auf Punkt und Beistrich regeln, wie der Tunnel betrieben, gewartet und im Ernstfall abgesichert wird und wie seine Kapazitäten maximal genutzt werden können."