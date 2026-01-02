Arbeitslosigkeit im Dezember weiter gestiegen

Der Anstieg habe sich jedoch verlangsamt, heißt es in der Mitteilung. Zugleich sei die Beschäftigung gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gestiegen (geschätzt plus 4.000 Beschäftigungsverhältnisse). Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) verwies auf eine mögliche Entspannung im Jahresverlauf: "Die Beschäftigung wird wieder stärker wachsen und die Arbeitslosigkeit soll im zweiten Halbjahr etwas sinken." Dabei verweist das Ministerium auf das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), das einen Rückgang um rund 4.000 Personen erwarte. Die unselbstständige Aktivbeschäftigung soll um etwa 27.000 zunehmen.

Die Arbeitslosigkeit von Frauen stieg im Dezember um 6,6 Prozent, bei Männern um 0,5 Prozent. Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen (mindestens ein Jahr AMS-Vormerkung) wuchs auf 102.491 Personen (plus 12,8 Prozent). Die beim AMS gemeldeten sofort verfügbaren offenen Stellen sanken gegenüber dem Vorjahr um 16,2 Prozent auf 67.647.