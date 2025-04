Sonja Kleindorfer: Die Geheimnisse der Tierverhaltensforschung

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Verhaltensforschung bei OÖ ungefiltert! In dieser Episode stellt Sonja Kleindorfer, Leiterin der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau im Almtal, ihre Begeisterung für Graugänse vor. Frau Kleindorfer berichtet von ihrer bewegten Karriere und erklärt anschaulich, warum Grünau ein einzigartiger Ort für die Erforschung dieser hochintelligenten Vögel ist.

Sie gewährt Ihnen Einblicke in die spannende Geschichte der Forschungsstelle, die auf die bahnbrechenden Arbeiten von Konrad Lorenz zurückgeht. Erfahren Sie, wie heute künstliche Intelligenz dabei hilft, einzelne Graugänse anhand ihres Gesichts zu identifizieren, und warum diese Tiere möglicherweise als Gewinner des Klimawandels gelten.

Frau Kleindorfer teilt zudem persönliche Erlebnisse und erzählt, wie ihre Kindheit in Philadelphia sowie inspirierende Nachbarn sie früh zur Verhaltensforschung brachten. Sie spricht offen über ethische Herausforderungen in der Tierforschung und schildert eindrucksvoll, wie sich Graugänse in komplexen sozialen Strukturen organisieren.

Ein besonderes Highlight der Episode ist der Besuch von Jane Goodall, die im Rahmen ihres Aufenthalts einen Baum der Hoffnung für das geplante Open Science Center pflanzte – ein Projekt, das Bürgerinnen und Bürgern direkte Naturerlebnisse ermöglichen soll.

Ob Sie sich für Verhaltensforschung, Naturschutz oder einfach für faszinierende Tiergeschichten interessieren – diese Episode wird Sie garantiert fesseln und inspirieren.