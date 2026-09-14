Die Mobilität von morgen braucht die Ausbildung von morgen

Denn neue Mobilität funktioniert nur, wenn Menschen mit ihrer technologischen Entwicklung Schritt halten können. Das gilt besonders für die Luftfahrt. Moderne Verkehrsflugzeuge gehören zu den komplexesten und am stärksten digitalisierten Verkehrsmitteln überhaupt. Elektronische Cockpits, hoch automatisierte Systeme und enorme Datenmengen sind längst Alltag. Künstliche Intelligenz wird diese Entwicklung weiter beschleunigen.

Die Ausbildung jener Menschen, die diese Systeme bedienen und verantworten, hat sich hingegen deutlich langsamer verändert. Das beobachte ich seit 25 Jahren in der Ausbildung von Airlinepiloten.

Wenn wir Mobilität neu denken, müssen wir deshalb auch Ausbildung neu denken. In der Pilotenausbildung bedeutet das beispielsweise, bereits bei Schulungsflügen jene digitale Umgebung zu schaffen, die Piloten später im professionellen Cockpit erwartet. Moderne Schulungsflugzeuge mit Glascockpits gehören ebenso dazu wie digitales Lernen und Simulatortraining.

Der nächste Schritt wird eine stärkere Verbindung von realem Fliegen, Simulation und neuen digitalen Technologien sein. Dabei geht es keineswegs darum, Flugzeuge durch Computer zu ersetzen. Aus meiner Erfahrung als Airlinekapitän bzw. Fluglehrer und Flugprüfer weiß ich, dass sich bestimmte Fähigkeiten nicht digitalisieren lassen: Urteilsvermögen, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, in unerwarteten Situationen richtige Entscheidungen zu treffen. Je besser die Automatisierung wird, desto wichtiger wird der Mensch in jenen Momenten, in denen die Automatisierung an ihre Grenzen stößt. Der Pilot der Zukunft muss deshalb nicht weniger können – er wird teilweise andere Kompetenzen benötigen.