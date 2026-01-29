Longevity: Das Geschäft mit der Langlebigkeit

Könnten Eingriffe ins Genom des Embryos Verbesserungen genetisch determinierter Eigenschaften erzielen? „Das wäre die sogenannte Keimbahntherapie und die ist verboten. In Österreich genauso wie in den USA“, winkt Genforscher Hengstschläger entschieden ab. Aus guten Gründen: Was mit der Keimbahntherapie am embryonalen Genom verändert wird, wird auch an dessen Nachfahren vererbt.

Hengstschläger, der auch Mitglied der österreichischen Bioethikkommission ist, führt zusätzlich Off-Target-Effekte ins Treffen – durch CRISPR/Cas9 können ungewollt auch andere Abschnitte in der DNA verändert werden, was zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Da Gene oft mehr als nur ein Merkmal beeinflussen, ihre Wechselwirkung mit der Umwelt oft noch wenig verstanden ist und viele Merkmale von mehreren Genen beeinflusst werden, sind die Folgen von genetischen Eingriffen in die Keimbahn außerdem schwer abzuschätzen.

Wie ist das nun mit der Unsterblichkeit? Wann müssen nicht mehr die Normalos, sondern Bestatter ums Überleben kämpfen und was lässt uns wirklich gesund altern?

Ein letzter Exkurs in die (Epi-)Genetik: Wir sterben mit denselben Genen, mit denen wir geboren werden. Welche davon aktiv sind oder nicht und wie das unsere Gesundheit beeinflusst, wird auch von der Epigenetik beeinflusst. Sind unsere Gene die immer gleiche Schallplatte, entscheidet der Plattenspieler der Epigenetik, welche Tracks gespielt werden. Zu epigenetischen Einflussfaktoren zählen Klassiker wie Bewegung (wichtig: nicht nur Ausdauer- sondern auch Kraftsport), Ernährung, Rauchen, Alkohol, mentale und soziale Aktivitäten, Schlaf, Stress oder Umweltbelastungen.

„Wir sehen immer wieder Patienten, die eindeutig biochemische Veränderungen der Alzheimererkrankung aufweisen. Aber sie sind ihr Leben lang aktiv, ernähren sich gesund – und haben dadurch keine oder nur geringe feststellbare Symptome“, erklärt Neurologe Lorenzl das Zusammenspiel von Genetik und Lifestyle.