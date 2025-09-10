News Logo
Zwölf Menschen mit Gehirn-Chip von Elon Musks Medizintechnikfirma

Das Startup Neuralink von Elon Musk hat seinen Gehirn-Chip inzwischen bei weltweit zwölf Menschen eingesetzt. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag auf der Online-Plattform X mit. Im Juni hatte der Partner von Neuralink, das Barrow Neurological Institute, noch von sieben Menschen mit schweren Lähmungen gesprochen, die mit den Implantaten Computer und andere Geräte durch ihre Gedanken steuern. Insgesamt seien die Geräte bei den Patienten seit 2.000 Tagen im Einsatz.

Sie seien dabei über 15.000 Stunden genutzt worden. Neuralink hatte 2024 mit Tests am Menschen begonnen, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA den Antrag des Unternehmens 2022 zunächst wegen Sicherheitsbedenken abgelehnt hatte. Neuralink hat sich auf die Entwicklung von Gehirn-Chips spezialisiert. Das Unternehmen ist Teil von Musks Firmenimperium, zu dem neben dem Elektroauto-Bauer Tesla auch die Weltraumfirma SpaceX gehört.

