Prinz George bei Veranstaltung für gefallene Soldaten

Georges Vater, Thronfolger Prinz William, war nicht anwesend. Der 43-Jährige war gerade aus Brasilien zurückgekehrt, wohin er im Rahmen der UNO-Klimakonferenz gereist war. George ist der älteste Sohn von William und Kate und steht damit in der Thronfolge an zweiter Stelle.

Die Veranstaltung in der Royal Albert Hall am Samstag war Teil des sogenannten Festival of Remembrance, mit dem in Großbritannien jährlich gefallener Soldatinnen und Soldaten gedacht wird. Auch Premierminister Keir Starmer nahm zusammen mit seiner Frau Victoria teil, unter anderem zollte Rocklegende Rod Stewart den Gefallenen mit einem Auftritt Tribut.