Phishing, Smishing, Whaling: Die 7 wichtigsten Dinge, die Sie wissen müssen

Ein Blick auf aktuelle Fälle zeigt, wie vielseitig Phishing und Co. inzwischen sind. SMS im Namen von Paketdiensten haben sich zu einem Dauerbrenner entwickelt. Verbraucherschützer warnen vor Nachrichten, in denen angebliche Zustelldienste einen Link schicken – klickt man ihn an, drohen Schad-Apps, Abo-Fallen oder Datendiebstahl. Diese Paket-SMS-Betrugsform (Smishing) taucht immer wieder auf: Mal sollen Empfänger angeblich Zollgebühren bezahlen, mal fehlen vermeintlich Informationen für die Zustellung.

Ein anderer Trick zielt direkt auf das Herz: der „Hallo Mama, hallo Papa“–Betrug via WhatsApp oder SMS. Hier geben sich Kriminelle als Sohn oder Tochter des Empfängers aus („Neue Nummer, Handy kaputt“) und bitten zunächst harmlos, die neue Nummer zu speichern. Kurz darauf folgt die erfundene Notlage – etwa eine dringende Rechnungszahlung – und die Bitte um eine schnelle Überweisung an das „Kind“.

Doch auch altbewährte E-Mail-Phishingmaschen laufen weiter – in teils erschreckend professioneller Aufmachung. So kursierte eine groß angelegte Phishing-Welle gegen Telekom-Kunden: Den Opfern wurden täuschend echte E-Mails im Telekom-Design zu angeblichen „Magenta-Treuepunkten“ geschickt. Absenderadresse und Layout wirkten auf den ersten Blick legitim. Ziel des Betrugs war es, an Kreditkarteninformationen der Kunden zu gelangen. Der Fall zeigt exemplarisch: Phishing-Mails sind heute oft so gut gemacht, dass man sie kaum noch von echten Nachrichten unterscheiden kann.