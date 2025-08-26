News Logo
ABO

Zehnter Testflug von Rakete Starship erneut verschoben

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Das Starship hob wegen des Wetters wieder nicht ab
©AFP, APA, RONALDO SCHEMIDT
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Der geplante zehnte Testflug des größten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte ist erneut kurz vor dem Start verschoben worden. Das Wetter habe einen Test des unbemannten Starship verhindert, teilte SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, kurz vor dem geplanten Start mit. Das zuständige Team prüfe die bestmögliche nächste Startmöglichkeit, hieß es weiter.

von

Der Testflug war eigentlich bereits für den Sonntag (Ortszeit) geplant gewesen, war dann aber um einen Tag verschoben worden, um einen Fehler an den Bodensystemen zu beheben. Das Starship soll vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas zu einem rund einstündigen Testflug aufbrechen.

Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Zuletzt waren allerdings mehrere Testflüge deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Medikament gegen Wechselbeschwerden in Sicht
Technik
Neue Hilfe gegen Hitzewallungen auch ohne Hormonersatz
"El Mayo" (links) und "El Chapo" bauten das Sinaloa-Kartell auf
Politik
Drogenpate "El Mayo" bekennt sich vor US-Gericht schuldig
Impfstoff von Valneva in Wien entwickelt
Technik
Chikungunya-Impfstoff von Valneva in den USA gestoppt
++ ARCHIVBILD ++ Genetisch veränderte linke Lunge wurde einem 39-Jährigen eingesetzt
Technik
Forscher transplantierten erstmals einem Menschen eine Schweinelunge
++ ARCHIVBILD ++ Schlagersängerin bekam zum zweiten Mal Mädchen
Schlagzeilen
Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mutter geworden
Prinz Andrew wohl auch in Memoiren von Epstein-Missbrauchsopfer
Politik
Memoiren von Epstein-Missbrauchsopfer erscheinen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER