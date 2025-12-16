Zärtlichkeit in Partnerschaften und Oxytocin fördern Wundheilung

In dem Experiment heilten kleine Hautwunden bei den 80 beteiligten Paaren demnach deutlich schneller, wenn sie im Alltag besonders zugewandt miteinander umgingen und zusätzlich per Nasenspray das Hormon Oxytocin erhielten. Weder das Kuschelhormon allein noch positive Gespräche hatten demnach für sich genommen einen Einfluss auf die Heilung. Erst die Kombination aus der Hormongabe sowie alltäglicher Zuwendung und körperlicher Nähe führten zu einer deutlich schnelleren Wundheilung und niedrigeren Stresshormonwerten.

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass Zuwendung im Alltag messbare Effekte auf den Körper hat", erklärte Studienleiterin Beate Ditzen. Dies verdeutliche, "wie eng Verhalten und Hormonsystem zusammenarbeiten und wie stark dieses Zusammenspiel die körperliche Gesundheit in nahen, liebevollen Beziehungen beeinflussen kann".