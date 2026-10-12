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Wirtschaftsnobelpreis wird am Montag vergeben

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Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen dotiert
©JONATHAN NACKSTRAND, Afp, APA
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Am Montag wird der Wirtschaftsnobelpreis vergeben. Im Vorjahr ging die Auszeichnung an drei Forscher, die in den USA und Europa tätig sind. Zur Hälfte ging er an den US-Israeli und Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr, der in den USA forscht, und zur anderen Hälfte an die Wachstumsforscher Philippe Aghion, der in Frankreich arbeitet, sowie an den Kanadier Peter Howitt, der in den USA tätig ist.

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Ausgezeichnet wurden die Forscher vom Nobelpreiskomitee für ihre Arbeit zum innovationsgetriebenen Wirtschaftswachstum. Der korrekt "Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften" genannte Preis wird zu den Nobelpreisen gezählt, obwohl er nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel zurückgeht, sondern von der Schwedischen Reichsbank gestiftet wurde. Der Preis wird im Gegensatz zu den Auszeichnungen in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden auch nicht seit 1901, sondern erst seit 1969 vergeben. Der in Wien geborene Friedrich Hayek war 1974 bisher der einzige österreichische Preisträger in dieser Kategorie.

Dotiert ist der Preis in diesem Jahr mit zwölf Millionen schwedischen Kronen, das sind umgerechnet rund eine Million Euro.

Nobel medals are displayed at the laboratory of Alfred Nobel, where powder trials and experiments with artificial rubber and synthetic threads were carried out, in Karlskoga, Sweden on September 16, 2021. Alfred Nobel's last laboratory still exists, a stone's throw from a big explosives plant. In Sweden and around the world, the industrial legacy of the Nobel Prize founder is still making sparks fly. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

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