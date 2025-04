Wien-Wahl - Zahl der Sprachförderkräfte in Kindergärten soll steigen

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will die Zahl der Sprachförderkräfte in den städtischen Kindergärten in der kommenden Legislaturperiode mehr als verdoppeln. Dann sollen insgesamt 1.000 Pädagoginnen und Pädagogen in diesem Bereich im Einsatz sein, so Ludwig im Ö1-"Journal um fünf". Derzeit gibt es rund 400 Sprachförderkräfte - bis Herbst sollen es nach den bisherigen Plänen von SPÖ und NEOS 500 werden.

von APA