Wie Sie QR-Codes auf Ihrem Smartphone scannen - ohne Kamera

Auf iPhones muss der QR-Code als Bild in der Fotos-App abgespeichert werden - entweder direkt oder eben als Screenshot. Wer das Bild öffnet, kann dann einen Finger auf den QR-Code legen und gedrückt halten, bis der Bereich hervorgehoben und angeboten wird, den im QR-Code hinterlegten Link im Browser zu öffnen oder eine andere Aktion auszuführen. Klappt das nicht auf Anhieb, unten rechts auf das Live-Text-Symbol tippen (das ist das Icon, das aussieht wie ein Kamerasucher mit drei Linien darin) und dann noch einmal auf den QR-Code im Bild drücken.

Auf Android-Smartphones muss Google Lens installiert sein, damit das Scannen auf dem Gerät funktioniert. Einfach innerhalb der App das QR-Code-Bild oder den Screenshot mit dem QR-Code öffnen, dann werden die Inhalte oder Aktionen, die im QR-Code hinterlegt sind, angezeigt beziehungsweise vorgeschlagen.

Beherrscht das Smartphone die Circle-to-Search-Funktion und ist diese aktiviert, kann man auch einfach so lang auf die Home-Schaltfläche ganz unten im Display drücken, bis die Google-Suchleiste erscheint. Dann den QR-Code mit dem Finger einkreisen und die hinterlegten Informationen oder der hinterlegte Link werden angezeigt.