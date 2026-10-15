ABO

Wie Sie QR-Codes auf Ihrem Smartphone scannen - ohne Kamera

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Auf iPhones muss der QR-Code in der Fotos-App abgespeichert werden
©APA, dpa-tmn, Nico Tapia
Der Ferienhaus-Vermieter schickt einen QR-Code fürs Smart Lock der Haustür oder in der Mail vom Hotel hängt ein QR-Code für den Zugang zum WLAN. Das Problem ist dann immer dasselbe, wenn man alle diese Nachrichten aufs Smartphone erhalten hat: Wie soll die Handykamera auf der Rückseite einen Code auf dem Display auf der Vorderseite scannen? Unmöglich natürlich. Aber glücklicherweise funktioniert es mit Betriebssystem-Features von iOS und Android trotzdem.

von

News auf Google bevorzugen

Auf iPhones muss der QR-Code als Bild in der Fotos-App abgespeichert werden - entweder direkt oder eben als Screenshot. Wer das Bild öffnet, kann dann einen Finger auf den QR-Code legen und gedrückt halten, bis der Bereich hervorgehoben und angeboten wird, den im QR-Code hinterlegten Link im Browser zu öffnen oder eine andere Aktion auszuführen. Klappt das nicht auf Anhieb, unten rechts auf das Live-Text-Symbol tippen (das ist das Icon, das aussieht wie ein Kamerasucher mit drei Linien darin) und dann noch einmal auf den QR-Code im Bild drücken.

Auf Android-Smartphones muss Google Lens installiert sein, damit das Scannen auf dem Gerät funktioniert. Einfach innerhalb der App das QR-Code-Bild oder den Screenshot mit dem QR-Code öffnen, dann werden die Inhalte oder Aktionen, die im QR-Code hinterlegt sind, angezeigt beziehungsweise vorgeschlagen.

Beherrscht das Smartphone die Circle-to-Search-Funktion und ist diese aktiviert, kann man auch einfach so lang auf die Home-Schaltfläche ganz unten im Display drücken, bis die Google-Suchleiste erscheint. Dann den QR-Code mit dem Finger einkreisen und die hinterlegten Informationen oder der hinterlegte Link werden angezeigt.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Nico Tapia/Nico Tapia

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Medikamente auch bei über 70-Jährigen wirksam
Technik
Cholesterinsenker schützen auch Senioren vor erstem Infarkt
Auch Angehörige brauchen jemanden, der für sie da ist
Gesundheit
Was hilft, wenn die Trauer vor dem Tod beginnt?
Auch in E-Zigaretten steckt in der Regel Nikotin
Gesundheit
Gesundheitsrisiken: Ist Vapen das bessere Rauchen?
Das zweite Kind ist da
Schlagzeilen
Kaley Cuoco gibt Geburt von zweiter Tochter bekannt
Die Wechseljahre sorgen dafür, dass die Insulinempfindlichkeit sinkt
Gesundheit
Wechseljahre erhöhen Diabetesrisiko: Was Frauen tun können
Swank bekam mit 48 Zwillinge
Schlagzeilen
Hilary Swank deutet mit Post Schwangerschaft an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER