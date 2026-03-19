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WhatsApp und Pokémon Sleep für Garmin-Sportuhren

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Schlafdaten und Pokémon-Watchfaces machen Garmin-Smartwatches bunter
©Garmin, APA, dpa, gms
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Garmin bringt zwei populäre Apps auf diverse Sportuhren aus seinem Sortiment: Zum einen lässt sich nun WhatsApp auf bestimmten Smartwatches des Herstellers nutzen.

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Zum anderen kann die Pokémon-Sleep-App mit verschiedenen Garmin-Uhren verbunden werden, die dann fortan Schlafdaten und die kleinen Monster als Ziffernblätter (Watchfaces) anzeigen können. Voraussetzung ist jeweils ein mit der Uhr verbundenes Smartphone, auf dem die jeweilige App installiert ist.

Folgende Whatsapp-Features lassen sich auf kompatiblen Smartwatches nutzen - nach Installation der App auf der Uhr aus Garmins App-Store Connect IQ:

- Nachrichten und Chats anzeigen und lesen.

- Nachrichten per Display-Tastatur beantworten.

- Emojis und Symbole versenden.

- Chatverläufen mit bis zu zehn Nachrichten anzeigen.

- Anzeige eingehender Anrufe, mit der Möglichkeit, diese abzulehnen

Für die Pokémon-Sleep-Anbindung ist die Garmin-Connect-App notwendig. Über diese Schnittstelle laufen dann die Schlafmessdaten, wenn man die Garmin-Uhr nachts trägt.

Und das ist auf den beiden Pokémon-Sleep-Watchfaces ("Relaxo & Freunde" und "Du bist dran") auf vielen Sportuhren des Herstellers zu sehen - auch hier nach Installation aus Connect IQ:

- Schlafqualität, Energielevel (Body Battery) oder auch Herzfrequenz sind ablesbar.

- Guter Schlaf oder gute Schlafgewohnheiten werden mit neuen Pokémon belohnt, die auf dem Ziffernblatt auftauchen.

- Im Tagesverlauf ändert das angezeigte Pokémon seine Haltung - je nach verbleibendem Body-Battery-Level.

- Nachts wechselt das zur Anzeige ausgewählte Pokémon zufällig seine Schlafpositionen; das Display wechselt in einen dunkleren Nachtmodus.

---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Garmin/Garmin

Foto: Garmin/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

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