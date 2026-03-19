Schweighöfer: Social-Media-Verbot für Kinder "interessant"

Die Corona-Zeit habe starken Einfluss auf das Medienverhalten der jungen Menschen gehabt, sagte Schweighöfer. "Seitdem das passiert ist, waren die Kinder damals in dieser digitalen Welt." Wie solle man ihnen das wieder nehmen, fragte er. "Weil du kannst ja auch nicht jemandem sagen: "Ey, du kriegst jetzt ein Spielzeug – und jetzt nehme ich es dir einfach wieder weg"". Die Zeit der Pandemie sei eine extreme Zeit für die Kinder gewesen. Trotzdem müsse man über Maßnahmen wie Kindersicherung nachdenken, betonte er.

Australien hatte im Dezember ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt. In weiteren Ländern - darunter auch Österreich - wird an ähnlichen Maßnahmen gearbeitet. In Deutschland haben sich die Regierungsparteien CDU und SPD für Altersgrenzen ausgesprochen.

Die Welt sei gerade sehr im Wandel. "Es ist einfach eine wirklich unsichere Zeit", sagte der 45-Jährige. "Ich habe mich auch gefragt, wie kriegt man da so ein bisschen Leichtigkeit in die Welt, weil du kannst dich natürlich aufrauchen mit so vielen News jeden Tag."

Für sich selbst habe er Konsequenzen gezogen. "Ich habe alles runtergerechnet. Also wirklich maximal am Tag zehn Minuten auf etwas gucken, wo man mit Nachrichten influenced wird – weil das ist ja eine Never-Ending-Story", erzählte er. "Ich habe auf meinem Telefon keine Apps mehr, die mich ablenken. Und das ist irgendwie ganz gut."

Dadurch bekomme er auch viel weniger mit. Und auch wenn seine Kinder mal sagen würden "Papa, du bist jetzt nicht so up to date", finde er das ganz schön. "Es gibt so ein bisschen mehr Freiheit fürs Jetzt." So nutze er etwa Instagram über die Desktop-Variante, statt als App auf dem Smartphone.

Schweighöfer ist zurzeit in der ARD-Mediathek in der Serie "Vanished" an der Seite von Kaley Cuoco ("The Big Bang Theory") zu sehen. In der vierteiligen Miniserie nimmt ein romantischer Kurztrip in Frankreich plötzlich eine düstere Wendung. Im linearen TV wird sie am 21. März und am 23. März ausgestrahlt.