Karibikstaat macht digitale Einreisekarte zur Pflicht

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Wer nach Trinidad und Tobago reist, muss sich ab sofort vorher auf einer Online-Plattform registrieren. Das bisher bestehende Papierformular wurde durch eine digitale Variante ersetzt Reisende können sich ab 72 Stunden vorher auf Website "travel.gov.tt" darum kümmern – nach der Registrierung erhalten sie einen QR-Code, den sie bei der Grenzkontrolle auf dem Smartphone oder ausgedruckt vorzeigen müssen.
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Was Urlauber nicht vergessen sollten: Auch vor der Ausreise müssen sie sich auf dem Portal registrieren. Ohne die entsprechenden Nachweise könne keine Ein- oder Ausreise erfolgen, schreibt das Auswärtige Amt.
Wichtig ist: Urlauber brauchen einen Reisepass, der noch sechs Monate über das geplante Reiseende hinaus gültig sein muss.
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