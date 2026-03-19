Karibikstaat macht digitale Einreisekarte zur Pflicht

Was Urlauber nicht vergessen sollten: Auch vor der Ausreise müssen sie sich auf dem Portal registrieren. Ohne die entsprechenden Nachweise könne keine Ein- oder Ausreise erfolgen, schreibt das Auswärtige Amt.

Wichtig ist: Urlauber brauchen einen Reisepass, der noch sechs Monate über das geplante Reiseende hinaus gültig sein muss.