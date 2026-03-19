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Karibikstaat macht digitale Einreisekarte zur Pflicht

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Reisende nach Trinidad und Tobago müssen sich nun online registrieren
©APA, dpa, gms, Christin Klose
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Wer nach Trinidad und Tobago reist, muss sich ab sofort vorher auf einer Online-Plattform registrieren. Das bisher bestehende Papierformular wurde durch eine digitale Variante ersetzt Reisende können sich ab 72 Stunden vorher auf Website "travel.gov.tt" darum kümmern – nach der Registrierung erhalten sie einen QR-Code, den sie bei der Grenzkontrolle auf dem Smartphone oder ausgedruckt vorzeigen müssen.

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Was Urlauber nicht vergessen sollten: Auch vor der Ausreise müssen sie sich auf dem Portal registrieren. Ohne die entsprechenden Nachweise könne keine Ein- oder Ausreise erfolgen, schreibt das Auswärtige Amt.

Wichtig ist: Urlauber brauchen einen Reisepass, der noch sechs Monate über das geplante Reiseende hinaus gültig sein muss.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

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