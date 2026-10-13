WhatsApp: Sprachnachrichten als Text lesen – so geht’s

Aber halt. Wie soll denn aus einer gesprochenen Nachricht Text werden? Ganz einfach: Das kann die Transkriptionsfunktion von WhatsApp leisten, die aktuell für iPhones mit mindestens iOS 16 verfügbar ist. Voraussetzung: Die Assistenzfunktion Siri muss aktiviert sein. Die Sprachnachrichten werden dann lokal auf dem Gerät in Text umgewandelt und angezeigt.

Die Transkription von Sprachnachrichten lässt sich einfach ein- oder ausschalten, wenn man in die Einstellungen geht oder auf das Profilbild tippt und dann "Chats" auswählt. Unter "Sprache auswählen" legt man dann seine Muttersprache fest - oder eben jene Sprache, in der man die meisten Sprachnachrichten erhält.

Geht eine Sprachnachricht ein, muss man diese gedrückt halten, bis die Optionen mit "Transkribieren" zur Auswahl erscheinen. WhatsApp weist darauf hin, dass es einen Moment dauern kann, bis das Transkript erscheint - und dass die Transkripte ungenau sein, also Fehler enthalten können.

Auf Android-Mobilgeräten werden derzeit nur Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch für Transkripte unterstützt. Deutsch und weitere Sprachen sind aber bereits im Beta-Test und sollten bald auch zur Verfügung stehen. Die Aktivierung der Funktion erfolgt unter Android ansonsten recht ähnlich: Einstellungen öffnen, zu "Chats/Transkripte von Sprachnachrichten" navigieren und einschalten. Dann ebenso auf "Sprache auswählen" tippen.