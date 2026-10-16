WhatsApp führt Gastanrufe ein: Mitreden auch ohne Konto

Gäste benötigen immer die Zustimmung des Einladenden, um an einem Call teilnehmen zu können - einzeln oder an Gruppenanrufen mit bis zu 32 Personen. Die Gäste müssen in einem Warteraum bleiben, bis sie hereingelassen werden. Sie können zudem jederzeit wieder von einem laufenden Anruf ausgeschlossen werden.

Gäste können die Telefonnummern anderer Teilnehmender nicht sehen, selbst keine Nachrichten senden und auch selbst niemanden zum Anruf einladen. Sie können aber etwa im Call ihren Bildschirm teilen, Reaktionen senden oder virtuell die Hand heben. Um jemanden zu einem Gespräch einzuladen, tippt man oben rechts auf das Anrufe-Symbol und wählt dann das Pluszeichen-Symbol (+) und erstellt einen Anruflink, der an den oder die Eingeladenen verschickt wird.

Für das weitere Jahr plant Meta nach eigenen Angaben auch noch die Integration von Google- oder Outlook-Kalendern, damit Nutzende auch von dort aus direkt Gespräche starten können. Bis das Gastanruf-Feature auf allen Smartphones oder Tablets auftaucht, kann noch einige Zeit vergehen. Im Zweifel in den App-Stores prüfen, ob ein Update für WhatsApp verfügbar ist.