News Logo
ABO

Was LinkedIn mit Daten vorhat

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Änderung soll am 3. November in Kraft treten
©APA, dpa-tmn, Alicia Windzio
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
LinkedIn hat eine Änderung seiner Nutzungsbedingungen angekündigt. Sie soll am 3. November in Kraft treten und räumt dem Business-Netzwerk das Recht ein, künftig Daten aller Nutzenden zum Training generativer KI-Modelle zu verwenden.

von

Ausgenommen sind nur "Daten aus privaten Nachrichten", schreibt die Microsoft-Tochter zu den neuen Nutzungsbedingungen.

Wer seine oder ihre Daten nicht fürs KI-Training bereitstellen möchte, kann und muss aktiv widersprechen. Der Widerspruch ist nach dem Einloggen in den Linkedin-Kontoeinstellungen möglich. Ganz konkret muss im Bereich "Datenschutz" die bereits gesetzte Zustimmung zur Trainingsfreigabe der eigenen Daten wieder entzogen werden.

Neben der Einführung der Datennutzung fürs Training von KI-Modellen behält sich LinkedIn in den neuen Bedingungen nun etwa auch das Recht vor, nicht mehr im Voraus über Änderungen der Nutzungsbedingungen zu informieren, wenn es beispielsweise um neue Produkte oder Gesetzesänderungen geht. Außerdem wird klargestellt, dass "Deepfakes und andere unrechtmäßige Identitätsfälschungen" auf der Plattform nicht erlaubt sind.

Aber wofür soll generative KI auf der Plattform überhaupt eingesetzt werden? Dazu schreibt LinkedIn in den neuen Nutzungsbedingungen: "Unsere Gen-KI-Funktionen helfen Arbeitgebern dabei, Sie einfacher zu finden und einfacher mit Ihnen in Kontakt zu treten. Außerdem können Mitglieder so besser Inhalte erstellen, wie Profilaktualisierungen, Nachrichten und Beiträge."

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Alicia Windzio/Alicia Windzio

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Barack und Michelle Obama machen Urlaub in Italien
Schlagzeilen
Obama verbringt Urlaub in Norditalien auf Spielbergs Jacht
Helikopter flog Equipment zur Hochzeitslocation
Schlagzeilen
Diskussion um Hochzeit von Venus Williams in Italien
Guterres spricht von "Verfehlung"
Politik
UN-Generalsekretär warnt vor Scheitern von 1,5-Grad-Ziel
Das Wort "Klima" sei unter Trump nicht sehr beliebt
Technik
Trump-Effekt auch bei Wetter- und Klimaforschung
Beziehungsende nach zwei gemeinsamen Jahren
Schlagzeilen
Tim Burton und Monica Bellucci geben Trennung bekannt
Erste klinische Studien mit dem Verfahren laufen bereits
Technik
Gentherapie revolutioniert Augenheilkunde
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER