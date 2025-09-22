Was LinkedIn mit Daten vorhat

Ausgenommen sind nur "Daten aus privaten Nachrichten", schreibt die Microsoft-Tochter zu den neuen Nutzungsbedingungen.

Wer seine oder ihre Daten nicht fürs KI-Training bereitstellen möchte, kann und muss aktiv widersprechen. Der Widerspruch ist nach dem Einloggen in den Linkedin-Kontoeinstellungen möglich. Ganz konkret muss im Bereich "Datenschutz" die bereits gesetzte Zustimmung zur Trainingsfreigabe der eigenen Daten wieder entzogen werden.

Neben der Einführung der Datennutzung fürs Training von KI-Modellen behält sich LinkedIn in den neuen Bedingungen nun etwa auch das Recht vor, nicht mehr im Voraus über Änderungen der Nutzungsbedingungen zu informieren, wenn es beispielsweise um neue Produkte oder Gesetzesänderungen geht. Außerdem wird klargestellt, dass "Deepfakes und andere unrechtmäßige Identitätsfälschungen" auf der Plattform nicht erlaubt sind.

Aber wofür soll generative KI auf der Plattform überhaupt eingesetzt werden? Dazu schreibt LinkedIn in den neuen Nutzungsbedingungen: "Unsere Gen-KI-Funktionen helfen Arbeitgebern dabei, Sie einfacher zu finden und einfacher mit Ihnen in Kontakt zu treten. Außerdem können Mitglieder so besser Inhalte erstellen, wie Profilaktualisierungen, Nachrichten und Beiträge."