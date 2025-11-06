News Logo
ABO

OECD schlägt Alarm: Zu wenig Tempo beim Klimaschutz

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Industriestaatenorganisation OECD ist wegen eines mangelnden Ehrgeizes beim Klimaschutz alarmiert und fürchtet gravierende wirtschaftliche Folgen. Klimabedingte Katastrophen verursachten bereits steigende soziale und wirtschaftliche Kosten – mit Schäden von über 285 Milliarden Euro und 16.000 registrierten Todesfällen im Jahr 2024 weltweit, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Paris mit.

von

Die weltweiten Maßnahmen gegen den Klimawandel seien nach wie vor unzureichend. Es seien dringend strengere politische Maßnahmen, eine schnellere Umsetzung und rechtlich verbindliche Maßnahmen erforderlich, um die Lücken zwischen den Ambitionen und den tatsächlichen Ergebnissen zu schließen, heißt es im OECD-Klimaschutzbericht 2025.

Weltweite Klimaschutzmaßnahmen hätten 2024 nur um ein Prozent zugenommen – womit sich der seit 2021 zu beobachtende Rückgang fortsetze. Dies lasse sich nicht mehr mit der Corona-Pandemie oder der darauffolgenden Wirtschaftskrise erklären, sondern spiegele einen Verlust an Dynamik bei der Umsetzung wirksamer politischer Maßnahmen wider, so die OECD. Es gebe eindeutige Hinweise auf eine weltweite Umsetzungslücke bei den Klimaschutzmaßnahmen.

Die Kosten dieser Untätigkeit stiegen, es drohten zunehmende wirtschaftliche Verluste, soziale Ungleichheiten und Umweltschäden, warnte die OECD. Es reiche nicht aus, nur ehrgeizigere Ziele zu formulieren – die Länder müssten auch sicherstellen, dass ihre Zusagen in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden.

Derzeit seien die Länder nicht auf dem richtigen Weg, um ihre bestehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Angesichts der weiter steigenden Emissionen und der nachlassenden Klimaschutzmaßnahmen sei die Welt weiterhin weit davon entfernt, sowohl die Ziele für 2030 als auch die längerfristig angestrebte Klimaneutralität zu erreichen, stellte die OECD in ihrem Bericht fest.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Karl Habsburg vor einem Jahr damit überrascht
Politik
Verschollene Habsburg-Juwelen in Kanada aufgetaucht
++ ARCHIVBILD ++ Viele kennen die 94-Jährige aus dem RTL-"Dschungelcamp"
Schlagzeilen
Ingrid van Bergen: "Ich bin blind!"
National Park Service informiert auf der Website über Einschränkungen
Reisen & Freizeit
Trotz "Shutdown": Die meisten US-Nationalparks sind geöffnet
Einmal im Monat sollte ein gründlicher Kühlschrankputz erfolgen
Gesundheit
Damit nix gammelt: Auch der Kühlschrank braucht mal Wellness
Die Kämpfe sind die größte Abweichung gegenüber den anderen Spielen
Technik
"Pokémon-Legenden: Z-A": Neue Kämpfe für die Taschenmonster
Passkeys ermöglichen ein passwortloses Anmelden
Technik
Microsoft: Passkeys in Edge speichern und synchronisieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER