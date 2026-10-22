ABO

Von wegen vertraulich: Wie KI-Chatbots Ihre Gespräche teilen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Blackbox Chatbot: Beim Nutzen der KI-Maschinen ist Vorsicht angesagt
©APA, dpa, GMS, Nico Tapia
Nutzer von KI-Chatbots müssen damit rechnen, dass die Betreiber Daten an Werbe- und Trackingdienste weiterleiten. Das können die eingegebenen Fragen sein, Gesprächszusammenfassungen oder sogar Screenshots, wie eine Studie des spanischen Forschungsnetzwerks IMDEA zeigt, über die die Stiftung Warentest berichtet.

von

News auf Google bevorzugen

Mehr noch: Wer zahlt, ist kaum besser gestellt. Die Forschenden fanden bei den neun untersuchten Diensten mit einer Ausnahme keine wesentlichen Unterschiede beim Datensendeverhalten zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten.

Die Warentester raten deshalb allen Nutzenden von KI-Chatbots zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um den Schaden zu begrenzen:

- Möglichst darauf verzichten, Chats per Link mit anderen zu teilen, denn der dabei erzeugte Link kann ebenfalls mit Werbe- und Trackingdiensten geteilt werden. Wenn ein Link sein muss, prüfen, ob sich der Zugriff auf den Link beschränken lässt, und den Link löschen, sobald er nicht mehr benötigt wird.

- Bei angezeigten Cookie-Bannern "Nur notwendige Cookies akzeptieren" oder "Ablehnen" wählen (nicht: "Alle akzeptieren"). Selbst bei Ablehnung ist die Wirkung der Studie zufolge aber begrenzt: Sechs Anbieter bauten trotzdem noch Verbindungen zu einem Werbedienst auf - und in den Android-Apps der Anbieter gab es noch nicht einmal eine Möglichkeit, abzulehnen.

- Chatbots in einem anonymen Browserfenster aufrufen.

- Browser wie Brave oder Firefox mit eingebauten Tracking-Blockern nutzen beziehungsweise kostenlose Erweiterungen wie uBlock Origin installieren, die Tracking-Schutz bieten.

- Bei Chatbot-Diensten nicht mit regulärer E-Mail-Adresse anmelden.

- In Chats keine sensiblen oder vertraulichen Daten eingeben wie etwa Finanzinformationen oder medizinische Diagnosen.

- Immer möglichst allgemein formulieren. Sollen Dokumente hochgeladen werden, persönliche Informationen vorher schwärzen.

- "Inkognito"- oder "Temporär"-Modi nutzen, falls ein Chatbot diese anbietet; dann wird der Chat nicht gespeichert.

- Wird ein KI-Chatbot als App genutzt, sollten der Anwendung möglichst wenige Berechtigungen eingeräumt werden.

- Unter iOS in den Einstellungen bei "Datenschutz & Sicherheit/Tracking" prüfen, ob "Apps erlauben, Tracking anzufordern" deaktiviert ist.

- Unter Android in den Einstellungen bei "Datenschutz & Sicherheit/Datenschutzeinstellungen/Werbung" regelmäßig die Werbe-ID zurücksetzen oder gleich ganz löschen.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Nico Tapia/Nico Tapia

Das Bild darf nicht in einem das Model/die Models diffamierenden Zusammenhang verwendet werden. || Modellfreigabe vorhanden

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Auch aufgeklappt passt das iPhone Duo noch gut in eine Hand
Technik
iPhone Duo im Test: Das Apple-Tablet für die Hosentasche
Gouda und Parmesan sind für Laktoseintolerante meist gut verträglich
Gesundheit
Laktoseintoleranz: Welche Milchprodukte gehen trotzdem?
Hilfe anzunehmen bedeutet nicht, die eigenen Fähigkeiten zu verlieren
Gesundheit
Hilfe annehmen fällt schwer? So überwinden Sie die Hürde
++ ARCHIVBILD ++ Die Ägyptische Tigermücke gilt als Hauptüberträger des Dengue-Fiebers
Reisen & Freizeit
Dengue: Bei diesen Fernreisezielen ist Vorsicht angesagt
Menschheit weit entfernt vom Erreichen der Klimaziele
Politik
UNO-Bericht: Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu
++ ARCHIVBILD ++ Hirnaneurysmen bleiben oft unbemerkt
Gesundheit
Was ein Hirnaneurysma bedeutet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER