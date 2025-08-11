News Logo
Vier Raumfahrer von der ISS zurück auf der Erde

Technik
1 min
Die SpaceX-Kapsel gleitet mit vier Astronauten an Bord in den Pazifik
©NASA, APA, dpa, Keegan Barber
Nach rund fünf Monaten an Bord der Internationalen Raumstation sind vier Raumfahrer zurück auf der Erde. Mit einem "Crew-Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk landete die "Crew 10" im Meer vor der Küste des US-Staates Kalifornien, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten. Am Vortag hatte der "Dragon" von der ISS abgedockt und war zu einer fast 18-stündigen Rückreise aufgebrochen.

Die "Crew 10", bestehend aus den US-Astronautinnen Anne McClain und Nichole Ayers sowie dem japanischen Astronauten Takuya Onishi und dem russischen Kosmonauten Kirill Peskow, war seit März an Bord der ISS stationiert - etwa 400 Kilometer über der Erde.

Vor wenigen Tagen war die "Crew 11" eingetroffen, um das vorherige Team abzulösen: Die US-Amerikanerin Zena Cardman, ihr NASA-Kollege Michael Fincke (USA), der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/NASA/dpa/Keegan Barber

