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Ungarische Nobelpreisträgerin wird Beraterin im Gesundheitsministerium

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Biochemikerin Karikó bekam 2023 den Nobelpreis
©JONATHAN NACKSTRAND, Afp, APA
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Die ungarische Medizin-Nobelpreisträgerin Katalin Karikó wird Chefberaterin im ungarischen Gesundheitsministerium. Das gab der künftige Gesundheitsminister Zsolt Hegedűs laut Medienberichten heute bei seiner Anhörung im zuständigen Parlamentsausschuss bekannt. Seinem Ersuchen, an der Tätigkeit des aufzustellenden Beratergremiums teilzunehmen, habe Karikó umgehend zugestimmt.

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Die heute 71-jährige Biochemikerin wurde 2023 die erste ungarische Frau, die einen Nobelpreis erhielt. Karikó hatte gemeinsam mit dem US-Forscher Drew Weissman maßgeblich zur Entwicklung der mRNA-Technologie beigetragen, die die Grundlage für moderne Impfungen und Therapien bildet. Karikó war früher zeitweilig in hoher Position für das deutsche Biotechnologieunternehmen und Impfstoffhersteller Biontech tätig, das für die Entwicklung eines mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 bekannt ist. Aktuell hat Karikó eine Professur an der Universität Szeged.

STOCKHOLM - SCHWEDEN: FOTO: APA/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

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