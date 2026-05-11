ABO

Iran - Bildungskrise an iranischen Universitäten

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Auch Universitäten wurden bombardiert
©Afp, APA, ATTA KENARE
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Im Zuge des Kriegs herrscht an iranischen Universitäten große Unsicherheit über die Zukunft. Irans Wissenschaftsminister sagte am Freitag, es sei immer noch keine Entscheidung über Vorlesungen in Präsenz gefallen. Dies gelte auch für Prüfungen. "Wir haben noch keine Entscheidung darüber getroffen (...) und warten ab, wie sich die Lage entwickeln wird", sagte Hussein Simaei laut der Nachrichtenagentur Tasnim am Rande einer Gedenkfeier.

von

Die Regierung sei immer noch dabei, die im Krieg bombardierten Universitäten wiederaufzubauen. Dafür seien jedoch erhebliche finanzielle Mittel notwendig. Seit Wochen bereits unterrichten Lehrende an iranischen Hochschulen nur online. Informierten Kreisen zufolge soll es dabei jedoch auch massive Probleme geben. Dazu kommt die Netzsperre, die Irans Bevölkerung vom weltweiten Internet abgeschnitten hat.

Studierendenverbände beklagten unterdessen anhaltend harte Repressionen nach den inzwischen verstummten Massenprotesten vom Jänner. Die Hochschulzeitung "Amir-Kabir" berichtete am Donnerstag etwa, einem Studenten, der an den Demonstrationen teilgenommen habe, drohe die Hinrichtung. An mehreren Universitäten seien zudem Studierende wegen mutmaßlicher Protestteilnahme exmatrikuliert worden.

TEHRAN - IRAN: FOTO: APA/APA/AFP/ATTA KENARE

SEE CAPTION FOR MORE INFORMATION / Attention editors: Photo taken with approval from the Ministry of Culture and Islamic Guidance (Ershad) --.AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusal

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Iran lehnt den US-Plan ab
Politik
Iran weist Trump-Plan zurück
EU-Außenminister beraten zur Ukraine
Politik
EU will Druck wegen Deportation ukrainischer Kinder erhöhen
Der britische Verteidigungsminister Healey
Politik
London und Paris richten Verteidigungsministertreffen aus
Teheran hat auf den Vorschlag aus Washington geantwortet
Politik
Iran hat Antwort auf US-Vorschlag an Pakistan übermittelt
Der Krieg in der Ukraine geht weiter
Politik
Kiew und Moskau beklagen Waffenruhe-Bruch
Wieder Luftangriff auf Flüchtlingslager Al-Maghazi (Archivbild)
Politik
Tote bei israelischen Angriffen in Gaza und im Libanon
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER