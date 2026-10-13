Tiroler MCI: Oppositionsparteien fordern geschlossen Neubau

Mit ebenjenem Grundsatzbeschluss der ÖVP-SPÖ-Landesregierung zur MCI-Sanierung und einer Vereinbarung zwischen dem Land und dem MCI-Trägerverein soll das Angebot von 3.400 Studienplätzen ab dem Studienjahr 2028/2029 sichergestellt werden. Zudem sollen dann 15.300 Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche zur Verfügung stehen. Die insgesamt sechs Träger sind neben dem Land Tirol als maßgeblichem Partner im Trägerverein und der Stadt Innsbruck auch die Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer Tirol, die Industriellenvereinigung Tirol sowie die Universität Innsbruck.

Konkret würde das Erdgeschoss des "MCI I" in der Universitätsstraße angemietet und ausgebaut und im "MCI II" im benachbarten Hotel "Grauer Bär" mit dem Vermieter Gespräche über die Sanierung der angemieteten Flächen geführt. Zudem soll der Standort an der Villa Blanka bestehen bleiben, während am "MCI IV" an der ehemaligen Hauptpost der Eigentümer die Sanierung in die Hand nimmt und dafür vom MCI zusätzliche Flächen im Bestandsgebäude angemietet werden, hatte es geheißen. Zudem soll an dem Standort ein Erweiterungsbau umgesetzt werden.

Ebendiese Pläne - zu denen am Donnerstag ein Treffen von Landesregierung und den Trägern im Landhaus anberaumt ist - brächten allerdings "keinen modernen Campus, sondern lediglich einen Mietkompromiss", sagte Tirols FPÖ-Chef und Klubobmann Markus Abwerzger bei dem Pressegespräch, zu dem FPÖ, Liste Fritz, Grüne, NEOS und der freie Abgeordnete Georg Dornauer geladen hatten. Ein Neubau unter Beteiligung der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) stünde hingegen für "klare Verhältnisse" und würde sich letztlich auch rechnen. "Nach dreißig bis vierzig Jahren Kreditzins wäre das Gebäude dann in öffentlicher Hand und damit in deren Eigentum", erklärte Abwerzger. "Aus der Hauptpost wird jedenfalls definitiv kein tragfähiger Campus", war er sicher. Dieses "Hauptpostpaket" und der Sanierungsplan an sich müsse deshalb "aufgeschnürt werden."

In dieselbe Kerbe schlug Liste-Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider. "Was mit dem Sanierungsplan passiert, ist eine Zersplitterung, aber sicher kein Uni-Campus", argumentierte sie. Es könne nicht so schwierig sein, einen "Zweckbau zu finalisieren", bemängelte Haselwanter-Schneider und sprach von einem peinlichen Versagen. Durch ebenjenen "Stillstand" rund um das MCI seien außerdem bereits Millionen umsonst ausgegeben worden, beispielsweise für Beraterstunden und Gebäudeplanungen, die nie umgesetzt worden seien.

Dem schlossen sich auch Grünen-Landtagsabgeordnete Zeliha Arslan, NEOS-Klubobfrau Birgit Obermüller und der freie Landtagsabgeordnete und einstige SPÖ-Chef sowie Landeshauptmannstellvertreter Dornauer an. "Ich bin mir sicher, dass ein Neubau im Endeffekt sogar günstiger ist", sagte etwa Arslan, während Obermüller herausstrich, dass die NEOS sich stets für einen Neubau ausgesprochen hätten, zumal es ein "modernes MCI" brauche, da dieses viel zur "Wertschöpfung im Land" beitrage. Der aus der SPÖ ausgeschlossene Dornauer wiederum nannte das aktuelle Vorgehen von Schwarz-Rot einen "Murks" und sah die Möglichkeit, die bereits vorliegenden Pläne zum Neubau jetzt endlich weiterzuverfolgen.

Er sei jedenfalls einst als in der Landesregierung zuständiger Hochbaureferent optimistisch gewesen, dass "2026 der Spatenstich für das MCI-Neu" gesetzt werde, so Dornauer weiter. Das habe sich zwar nicht erfüllt, die Umsetzung des Projekts sei aber weiterhin "machbar". Dass es dafür hoch an der Zeit sei, fand auch Obermüller: "Das bisher ausgegebene Geld ist jedenfalls allemal zu viel, da bisher kein einziger Ziegel verbaut wurde."

Einig waren sich die Oppositionellen auch darin, dass es nunmehr zumindest "Kostentransparenz" brauche, was den vorliegenden Sanierungsplan von Schwarz-Rot betreffe. Bis heute liege diese Kostenwahrheit "nicht vor", kritisierte man unisono. Und noch eines forderten die Oppositionellen geschlossen: Die Partner im Trägerverein, bei denen man grundsätzlich ein Bekenntnis zum Neubau ortete, mögen doch spätestens bei dem Treffen "Farbe bekennen." "Liebe Wirtschaftstreibende, ihr müsst etwas machen", adressierte Abwerzger diesen Appell vor allem an Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung und meinte angelehnt an einen Spruch von Liste-Fritz-Gründer Fritz Dinkhauser: "Aussa aus die Stauden".

Der ursprünglich neben dem Innsbrucker Hofgarten vorgesehene Neubau hatte die Tiroler Landespolitik seit 2008 beschäftigt. Nach mehrfachen Verzögerungen und Kostensteigerungen kam es dann Ende 2024 zu einem finalen Paukenschlag: Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) sagte das Projekt aus budgetären Gründen endgültig ab. Zuletzt waren geschätzte Kosten von mehr als 250 Mio. Euro im Raum gestanden.